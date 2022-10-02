Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Ereğli ilçesinde gençlerle buluştu. Bütün çaba ve mücadelelerinin gençlere daha iyi bir gelecek sunmak için olduğunu vurgulayan Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine değindi.

GENÇLERE YÜZDE 20 KONTENJAN

Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını hatırlatarak, "İlk defa gençlerimize bu projeden yüzde 20 kontenjan verdik. 18 ila 30 yaş aralığındaki gençlerimiz bu projeye başvurabilecekler" dedi.

2 MİLYONA YAKIN GENÇ BAŞVURDU

"Hayata güvenle başlayıp daha istikrarlı ve güvenli iş yerinizi açın diye projemizi başlattık" diyen Bakan Kurum, "Evi olmayan gençlerimiz, yeni evlenecek kardeşlerimiz bu projeden yararlanabilir. Şartları uyması halinde kura çekimiyle inşallah bu projeyi değerlendirecekler. Gençlerimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu. Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin bu sesine kulak verdi ve konut yapılacak arsa sayısını 1 milyona çıkardı. Bu anlamda nüfusa kayıtlı olduğunuz veya yaşadığınız yerlerde bu projelere başvurabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sosyal konutta ilk temel 25 Ekim’de atılıyor: İlk konutların yapılacağı iller belli oldu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinde ilk etap olan 5 bin konutun temelinin 25 Ekim’de atılacağını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 ilde belli oldu.