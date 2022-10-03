Türkiye Gazetesi

Devlet kurumları ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakit yardımlar yapmayı sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni devreye aldığı uygulamayla çocuklu ailelere para yardımı yapıyor. Maddi açıdan zorlanan ailelere verilen destekler 350-650 TL aralığında olacak. Çocuk sayısı arttıkça yapılacak ödemenin miktarı da yükselecek.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ YARDIM

Çocuğu olan aileler devletin sağladığı birçok imkandan faydalanabiliyordu. Maddi geliri belirli bir sınırın altında kalan aileler; okula giden çocukları için şartlı eğitim yardımı, SED yardımı gibi destekler alabiliyordu. Kırtasiye yardımı, kıyafet yardımı ve nakdi yardım gibi yan destekler de veriliyordu.

Bakanlık, ihtiyaç sahibi aileler için yeni bir sistemi devreye soktu. “Çocuk destek bileşeni” adı verilen bu sistemde; çocuk sayısına göre nakdi para yardımı sağlanacak.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞECEK

Açıklanan tabloya göre; 1 ya da 2 çocuğa sahip ailelere 350 TL yardım sağlanacak. 3 çocuğu olan aileler 450 TL yardım almaya hak kazanacak.

4 çocuğu olan aileler devletin sağladığı 550 TL yardımı almaya hak kazanacak.

5 çocuk ve daha fazla çocuğu olan ailelere yardım miktarı ise 650 TL oldu.

BAŞVURULAR E-DEVLET VEYA SYDV ÜZERİNDEN

Bu ödemeden faydalanmanız için E-Devlet sisteminden başvuru yapabilir veya SYDV kurumlarına giderek başvuru formunu elden doldurabilirsiniz.

E-Devlet kapısından başvuru yapmak için öncelikle sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Arama kısmına “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” yazdıktan sonra karşınıza gelen seçeneğe tıklayabilirsiniz.

Karşınıza çıkacak “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklayıp başvuru formunu doldurduktan sonra işleminizi tamamlayabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANIYOR

Çocuk destek bileşeni programına başvuru yapmak için; en önemli şart ailenin eve giren net geliri oluyor. Haneye giren gelir kişi başına düşen gelire bölünüyor. Asgari ücretin 1/3 altında gelir varsa bu yardıma başvuru yapabilirsiniz.

Asgari ücret 5.500 TL üzerinden hesaplandığında kişi başına düşen gelirin 1.833 TL’nin altında olması gerekecek. Muhtaçlık belgesi olan kişiler de bu yardım türüne başvuru yapabilecek.

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İhtiyacı olana koli koli yardım yapılıyor! Gıda ve kömür desteği yıl boyu sürüyor! Gelirinize göre hesaplanıyor... Devletten ihtiyaç sahiplerine koli koli yardım yapılıyor! Sert kış ayları öncesi gıda ve yakacak giderlerini düşünen vatandaşlara devlet sahip çıkıyor. Sosyal politikalar gereğince SYDV'lere başvuru yapan kişiler, ihtiyaçlarına göre yardım almaya hak kazanıyor. Yıl boyu sürecek gıda ve kömür desteğiyle bütçeler rahat ediyor. İşte; gelire göre hesaplanan gıda ve kömür desteklerini alma yolları!