Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BORSAYI MANİPÜLE EDEREK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Evlerde yapılan aramalarda ise bilgisayar, cep telefonları, harddiskler ile 5 bin euro, 10 bin dolar ve 59 bin 800 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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