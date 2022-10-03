Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bankalara ‘yatırım için kredi açın’ çağrısına rağmen faizler hâlâ yüksek seyrediyor. İş dünyası ise üretim, istihdam ve ihracatın kapısını açacak olan yatırımları yapmak için uygun faizli kredi talebinde bulunuyor. Bankalar ise Merkez Bankası’ndan yüzde 12 ile borçlanırken, iş dünyasına ve vatandaşlara kredileri yüzde 40’lara varan faiz oranlarıyla satıyor. İhtiyaç kredilerinde yıllık yüzde 27 ile yüzde 50’ye varan oranlarda maliyetle karşı karşıya kalınırken, konut kredilerinde yüzde 15’den başlayıp yüzde 48’lere kadar çıkıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir sosyal medya mesajında “Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye’nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikâyetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

İHRACATÇININ İŞTAHI AÇIK AMA…

İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı ve Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı gazetemize yaptığı açıklamada, özel sektörün acilen krediye ihtiyacı olduğunu belirtti. Ancak bankaların muslukları hâlâ açmadığını söyleyen Taycı, “İhracatçıda iştah fazlasıyla var. İştahımız açık… Yatırım yapmamız gerekiyor ama biz bankalara gittiğimizde elimiz boş dönüyoruz. Birliklerimizde birçok sanayici arkadaş kredi bulsa yatırım yapacak. Merkez Bankası faizleri bu kadar düşürmüşken, bankaların hâlâ ticari kredi faizlerini bu kadar yüksek tutması büyümenin önünde bir engel” diye konuştu.

KÂRLARI 8 AYDA YÜZDE 450 ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörü yılın ilk 8 ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 450 artırarak 252 milyar 208 milyon TL’ye yükseltti. Ağustos 2022 döneminde bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 12 trilyon 699 milyar 119 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 3 trilyon 483 milyar 656 milyon TL arttı. Ağustos 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6 trilyon 661 milyar 162 milyon TL, menkul değerler 2 trilyon 79 milyar 464 milyon TL oldu. 2021 yıl sonuna göre sektörün; toplam aktifi yüzde 37,8, krediler toplamı yüzde 35,9, menkul değerler toplamı yüzde 40,8 oranında arttı. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yıl sonuna göre yüzde 45,9 artışla 7 trilyon 739 milyar 399 milyon TL oldu.

Standard and Poor's Türkiye’nin kredi notunu düşürdü! Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+”dan “B”ye düşürdü.

Ticari kredi komisyonuna sınır Merkez Bankasının daha önce başlattığı ‘ticari kredilerde faiz tavanı’ uygulamasına paralel olarak bu defa ticari kredi kullandırma ücretlerine sınırlama getirildi.

Acil nakit ihtiyacı olana 5 dakikada kredi! PTT'den 30.000 TL'ye kadar veriliyor! Krediye göre geri ödeme tablosu... Nakit ihtiyaçlarını çekeceği banka kredileriyle gidermek isteyen vatandaşlar, acil nakit ihtiyacı için kolay kredi sağlayabilecek banka ve kurumları tercih ediyor. PTT, sağladığı kolaylıkla vatandaşlara 30.000 TL'ye kadar kredi veriliyor. 36 ay boyunca geri ödeme imkanının olduğu PTT Tüketici Kredisi'nde faiz oranları tüketicinin kredi notuna göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca emekliler de 80.000 TL'ye kadar kredi çekebiliyor.