Türkiye Gazetesi

Altın ne kadar 3 Ekim günü araştırılan konulardan birisi oluyor. Gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar altın fiyatları merak ediliyor. Altın piyasasında hareket sürerken altın almak veya satmak isteyenler piyasalardaki son durumu öğrenmek istiyor. Bu nedenle 3 Ekim altın fiyatları araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 3 EKİM

Yeni ayın ilk haftasına başlarken gram altın yüzde 0.50 yükselişle 992 TL’ye yükseldi. Çeyrek yüzde 0,60 yükselişle 1.656 TL’ye çıkarken Cumhuriyet altını 6.601 TL’ye, yarım altın 3.425 TL’ye ulaştı.

PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, yüksek enflasyonist ortamda merkez bankalarının "şahin" adımlarının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygıları ile yeni haftanın da dalgalı seyirle başladığı görülürken, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel çapta açıklanan veriler enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret ederken, merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri agresif faiz artırımlarının gelecek dönemde de devam edeceği beklentilerini güçlendiriyor.

Bu durum küresel çapta dolara olan talebin artmasını beraberinde getirirken, pay ve tahvil piyasalarında dalgalanmalar sürüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerektiğini belirterek, "Para politikası sıkılaşmasında erken geri çekilmekten kaçınmaya kararlıyız. ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek ve ek enflasyonist şok riski göz ardı edilemez." dedi.