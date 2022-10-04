Türkiye Gazetesi

SSK, SGK, Bağ-Kur emekli memur maaşı ne kadar olacak? 2023 maaş zam tablosuna göre hesaplama yapan milyonlarca emekli ve memurun maaşı yeniden hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verisine göre maaş tahminleri güncellendi. 2022 Eylül ayı enflasyonuna göre, enflasyon Eylül'de aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

24 YILIN EN YÜKSEĞİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık yüzde 3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 84.63'e yükselmesi bekleniyordu.

TÜFE en son Temmuz 1998 döneminde yüzde 85.3 artış kaydetmişti.

YÜZDE 42.35 ZAMLANMIŞTI

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşı 2022’nin ilk 6 ayında zamlanmıştı. Temmuz ayında maaşları yüzde 41.69 artan memurlar ve memur emeklileri ile yüzde 42.35 zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta eline geçecek para artacak.

ZAM NASIL HESAPLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7’nin üzerinde fark yansıtılacak.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre; Temmuz ve Ağustos ayından sonra Eylül ayındaki enflasyon da belli oldu. Enflasyon eylül ayında aylık yüzde 3,08 yükseliş sergilerken, yıllık ise yüzde 83,45 olarak gerçekleşti.

Buna göre geride kalan 3 aylık enflasyon farkı 6,94 olarak hesaplandı.

TAHMİNLERE GÖRE MAAŞ HESAPLARI

Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların da en az yüzde 15 zam alması bekleniyor.

Yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 6 bin 078 TL'den 6 bin 990 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

En düşük memur maaşının ise 9.105 TL'den 10 bin 470 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

TABAN MAAŞLARDA İYİLEŞTİRME

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında maaşlarında yüzde 42’nin üzerinde artış gösterilmiş ve taban maaşlarda da iyileştirme yapılmıştı. Taban maaş Temmuz ayında 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseltilmişti.

Ocak zammıyla birlikte taban maaşların yeniden yükseltilmesi de gündemde. 6 aylık enflasyon rakamı ve yıllık enflasyon dikkate alınması ve en düşük emekli maaşının enflasyon üzerinde zamlanması bekleniyor.

KİM NE KADAR ALACAK?

Yüzde 15.91'lik 6 aylık enflasyon tahmini gerçek olursa, en düşük aylık esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya yükselmiş olacak.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 866 liraya kadar artış olabilecek. 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda ise 3 bin 368 liraya ulaşacak ve taban maaşla yeniden hesaplanacak.

MEMURLARA FARK EKLENECEK

Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65'lik 2022 yılı TÜFE tahminine göre memurların ve memur emeklilerinin maaş zamları enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16,99’a çıkabilecek.

Bu tahmin hayata geçerse, memurlarda en düşük maaş 9 bin 105 liradan 10 bin 651 liraya yükselecek. Memur emeklilerinin en düşük maaşı ise 7 bin 110 lira olacak.

Emeklilikte maaş hesabı sıfırdan! Prim eşitlemeyle SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları değişecek! Emeklinin şartı eşitlenecek... SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üzerinden emekli olan milyonlarca kişinin emeklilik işlemleri SGK sisteminde birleştirilmişti. Tek çatı altına alınmasına rağmen emeklilik sistemindeki farklılıklar bir sorun oluşturuyordu. Örneğin; aynı prim sayısına sahip ve aynı yaşta olan iki emekli arasında maaş farkı bulunuyordu. Bunun da sebebi kurum farklılığı oluyordu. Emekliler arasındaki farklar ortadan kalkacak.

EYT’de formül teke indi! Kademe kademe emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş farkları ortadan kalkacak... Meclis’in açılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Düzenleme ile milyonlarca kişi emeklilik yolu açılacak. EYT düzenlemesi şu anda çalışan kişileri de etkileyecek. Bugüne kadar Hollanda formülü, Finlandiya formülü gibi birçok formül konuşulsa da kademeli emeklilik sistemi öne çıkmaya başladı.