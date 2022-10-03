Türkiye Gazetesi

2022 Ekim kira zam oranı yüzde kaç? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Enflasyon oranları ve TÜFE’ye göre hesaplanan kira zamlarında tavan ücrete göre ev sahipleri kiraya zam yapıyordu. Eylül ayına ilişkin enflasyonun açıklanmasıyla birlikte gözler 2022 Ekim kira artış oranına çevrildi.

2022 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Ekim ayında kira artışı sabit olacak. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Bu nedenle maksimum kira zammı yüzde 25 olabilir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira zammına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur.”

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

6 aylık enflasyonla maaşlar güncellendi! 4A-4B-4C’li SSK, SGK, BağKur emekli memur maaşı ne kadar olacak? 2023 zam tablosu… Emekli ve memurların maaşları enflasyon oranına göre yeniden hesaplanıyor. Toplu sözleşmeye göre, enflasyon üzerinden yapılan hesaplamalarla emekli ve memurların maaşları güncelleniyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri belirleyici oluyor. 2022 Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre; enflasyon Eylül’de aylık bazda yüzde 3,08 yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 83,45 oldu. Enflasyon verisi sonrası; SSK, SGK, Bağ-Kur emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte son veriye göre güncel maaş tablosu!

Son dakika... TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Eylül ayına ait enflasyon rakamı belli oldu. Buna göre; enflasyon yıllık bazda 83,5 oldu. Enflasyon aylık bazda ise 3.08 olarak gerçekleşti.