Türkiye Gazetesi

2023 Toplu Sözleşme’de 3 aylık memur enflasyon farkı yüzde kaç? Memur enflasyon farkı ne kadar? Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren enflasyon rakamlarında üçüncü veri geldi. Eylül ayı enflasyon verisi belli oldu. Yıl sonuna kadar gelecek 3 veriyle daha memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belirlenecek.

MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

Temmuz ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 olmuştu.

Ağustos ayı enflasyon rakamında ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 olmuştu.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,37, Ağustos ayında yüzde 1,46 eylülde ise 3,08 çıktı.

3 aydaki kümülatif enflasyon yüzde 7'yi aşarak yüzde 7,06 oldu. Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon açıklamasıyla bu oran daha da yükselecek. 3 Ocak’ta yapılacak enflasyon açıklamasıyla memur ve emeklinin maaş zammı netleşecek.

TOPLU SÖZLEŞMEDE ORAN NE KADAR?

Toplu sözleşme gereği 2023’ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam hakkı bulunuyor. Bu oran geçildiğinde de memur ve memur emeklilerine zam farkı ödeniyor.

6 aylık enflasyonla maaşlar güncellendi! 4A-4B-4C’li SSK, SGK, BağKur emekli memur maaşı ne kadar olacak? 2023 zam tablosu… Emekli ve memurların maaşları enflasyon oranına göre yeniden hesaplanıyor. Toplu sözleşmeye göre, enflasyon üzerinden yapılan hesaplamalarla emekli ve memurların maaşları güncelleniyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri belirleyici oluyor. 2022 Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre; enflasyon Eylül’de aylık bazda yüzde 3,08 yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 83,45 oldu. Enflasyon verisi sonrası; SSK, SGK, Bağ-Kur emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte son veriye göre güncel maaş tablosu!