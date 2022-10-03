Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, küresel anlamda trafik ve ulaşım hareketliliği, şehirleşme ve akıllı ulaşım sistemlerine değinerek, bu kapsamda İstanbul'da hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Dün Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki aylarda her ay İstanbul'da bir metro yatırımı yaparak İstanbulluların hayatını kolaylaştırmaya ve İstanbulluların yaşam standardını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Karaismailoğlu, gelecekte ulaşımı yönlendirecek 4 ana trend bulunduğunu, bu trendlerin 'elektrikli araçlar, paylaşımlı seyahat, otonom araçlar ve bağlantılı araçlar' olduğunu, bu alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Elektrikli araç sayısının 2025'te 85 milyona, 2040'ta 540 milyon adede çıkacağının öngörüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, "Özellikle 15 dakikalık erişim mesafesinde yürüme, bisiklet ve scooter kullanmak çok önemli. Bundan sonra bunları olağanüstü şekilde teşvik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"HIZLI TREN BAĞLANTILI İL SAYISINI 54'E ÇIKARACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'de hayata geçirdikleri dev projeler arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın gelecek 100 yılda hem Türkiye'nin hem de dünyanın ihtiyacını karşılayacağını, burasının devlet aklıyla planlandığını söyledi. Bundan sonraki süreçte demir yolu yatırımına daha çok ağırlık vereceklerini kaydeden Karaismailoğlu, bu alandaki hedeflerini paylaşırken, 8 ilde olan hızlı tren bağlantılı şehir sayısını 54'e çıkaracaklarını bildirdi.

Türkiye için dijitalleşmeyi 'olmazsa olmaz' olarak nitelendirerek, salgın sürecinde uzaya 2 uydu fırlatan enden ülkeler arasında yer aldıklarını belirten Karaismailoğlu, bu uyduların teknik özelliklerinden bahsetti.

Yakın zamanda Türksat 6A'yı uzaya fırlatacaklarını bildiren Karaismailoğlu, "Türksat 6A'yı tamamen Türk mühendislerinin ürettiği bir uydu olarak uzaya fırlatacağız. Kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke arasında yer alacağız" dedi.

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