Türkiye Gazetesi

TOKİ kura 2022 için geri sayım! TOKİ 250 bin konut kura çekimi için geri sayım sürüyor. TOKİ kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişi için geri sayım sürüyor. E-Devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden devam eden başvurular sonucunda 2+1 ve 3+1 ev sahipleri belli olacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ projesinde ilk tarih bilgisi geldi. Bakan Kurum; etap etap başlayacak kura çekiminin 2022 Kasım ayında başlayacağını duyurdu. Çekilişler 2023 Mart ayında sona erecek.

TOKİ ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

TOKİ’den yeni fırsat, detaylar belli oldu: İl il açıklandı 26 ilde 365 arsa satışa çıkıyor TOKİ tarafından 26 ilde 365 arsa satışa çıkardı. Evini veya ticari yatırımını hemen yapmak isteyenler için ihaleleri 12 ve 13 Ekim’de yapılacak. Arsa satışının yapılacağı iller tek tek açıklanırken, İstanbul ve İzmir'de satışı yapılacak olan arsaların bir kısmı dron ile havadan görüntülendi. Hayallerinde ki evi yapmak için arsa almak istediğini belirten Kaan Akbaş "Yüzde 25 gibi bir peşinatla kimse size arsa vermez. Ben yeni evlendim. Eşimle beraber buradaki şehir hayatından çok sıkıldığımız için arsa almayı düşünüyoruz. Aldığımız arsaya kendi bahçeli evimizi yapıp içinde oturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2+1 3+1 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya kura çekiliş tarihi! TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerdeki TOKİ kurası merakla bekleniyor. Milyonlarca kişinin başvurduğu kura çekilişi için heyecan dorukta. Yapılacak çekilişle toplam 250 bin konut sahibini bulacak. Başvurular 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan yapıldı. Peki; TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi hakkında merak edilen bilgiler!