Türkiye Gazetesi

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), ABD'de yaptıkları temyiz başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. KAP tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca ABD Yargıtay Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde gerçekleştirmiş olduğu temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 3 Ekim 2022 tarihinde kabul edildi.

Bundan sonraki süreçte Yüksek Mahkeme, FSIA (Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası) temyizimizi esastan görüşmeye başlayacak. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal sürece dair verilen durdurma kararı devam edecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.

DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

Bu talep ABD Temyiz Mahkemesi tarafından daha önce reddedilmişti.

BORSA YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI

Öte yandan Yaşanan gelişme sonrası Halkbank hisseleri borsada yüzde 10 yükselerek tavan yaptı.

TOKİ Halkbank IBAN hangisi? TOKİ para yatırma IBAN kaç? TOKİ IBAN gelmedi uyarısı! TOKİ İnşa edilecek 250 bin TOKİ konutları için başvuru sayısı 4 milyonu aştı. E-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayanların son aşamada para yatırması gerekiyor. TOKİ para yatırma işleminde en çok araştırılan IBAN oluyor. TOKİ IBAN gelmedi uyarısı ile karşılaşan kişiler TOKİ Halkbank IBAN hakkında bilgi almak istiyor. Peki; TOKİ para yatırma IBAN kaç? 2+1 ve 3+1 sosyal konutlar için başvuru ücreti 500 lira olarak belirlenmişti.

TOKİ Halkbank para yatırma nasıl yapılır? 2022 TOKİ para yatırma ekranı! (IBAN, alıcı adı) Ucuz konut sahibi olmak isteyenler için TOKİ süreci devam ediyor. TOKİ para yatırma 2022 ekranı araştırılıyor. E-Devlet’ten yapılan başvuru sonrası TOKİ Halkbank para yatırma sayfasına ulaşmak isteyenler konuyla ilgili bilgi almak istiyor. Para yatıran kişiler de SMS gelmemesi nedeniyle sürecin tamamlanıp tamamlanmadığını merak ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru sayısı 4 milyonu geçmişti. İşte; TOKİ para yatırma hakkında bilinmesi gerekenler!