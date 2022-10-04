Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

1,4 trilyon dolar varlık yöneten İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse’in beş yıllık CDS’lerinin cuma günü 10 yılın en yüksek seviyesine tırmanırken, 14 yıllık CDS’leri Eylül 2022 itibariyle Lehman Brothers’ın çöktüğü 2008 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Bankanın hisseleri de Şubat 2021’de 14,90 dolar düzeyindeyken, ekim itibarıyla 3,90 doları gördü. Piyasa değeri ise 30 milyar franktan yaklaşık 10 milyar İsviçre frangına kadar geriledi. Ayrı şekilde Alman yatırım bankası Deutsche Bank’ın hisseleri de yaşanan sert düşüşlerle 2008 krizi sonrası yükseldiği 45 avro zirvelerinden 7,65 avroya kadar gerilemiş durumda.

İki banka da “sistemik olarak önemli finansal kurumlar” (SIFI) kategorisinde yani “too big to fail” (batmak için çok büyük) bankalar arasında. Malum Lehman Brothers 15 Eylül 2008 tarihinde iflasını açıklamasıyla 613 milyar dolar borcu ile ABD tarihinin en büyük iflası meydana gelmişti. İki bankanın toplamı ele alındığında yaşanacak bir finansal çöküşün Lehman Brothers’ın en 3-4 katı olacağın tahmin ediliyor. Dolayısıyla yaşanacak bir finansal çöküş bütün dünya piyasalarında tsunami etkisi riskine sahip.

Ekonomistlere göre bankaların mali durumu kötü olsa da Avrupa ülkelerin bir iflasa izin vermeyeceği görüşünde. Credit Suisse yönetimi, zor durumdan kurtulmak için Credit Suisse’i küçültmeyi planladıkları söyleniyor. Banka yöneticileri 27 Ekim’de ana hissedarlara küçülme planı sunulacak. Uzmanlar, yaklaşık 900 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem taşıdığı tahmin edilen bankanın şu an için normale dönme şansını çok zayıf gördüklerini dile getiriyor.

PAPA PARASINI ÇEKTİ

Sosyal medyada dolaşan ilginç bir iddiaya göre ise Papa Francis Vatikan’ın tüm finansal varlıklarının içlerinde ağırlıklı olarak Credit Suisse ve Deutsche Bank’ın da bulunduğu kuruluşlardan Vatikan bankalarına çekilmesi talimatını verdiği yönünde.

İtalyan enerji şirketi duyurdu: Rusya'dan gaz akışı durdu İtalyan enerji şirketi ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'dan gaz akışının bugün itibarıyla durduğunu bildirdi.

Macron’dan ilginç tasarruf yöntemi! Enerji tasarrufu için kazak giyecek Fransa’da, enerji tasarrufu için hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması tartışılırken, Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesi, giydikleri mont ve boğazlı kazaklarla "vatandaşa örnek olma" girişimi başlattı. Hükümet hane sıcaklıklarını da 19 derecede tutulmasına uymayanlara yaptırım uygulmasını tartışıyor.