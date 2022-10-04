Türkiye Gazetesi

Esma Altın | ANKARA

TÜİK ve Çalışma Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bu oran 45. Yani 2,5 milyon kadın tarım sektöründe alın teri döküyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, tarımda kadın istihdamının özellikle küçük aile çiftlikleri ile sağlandığını belirterek “Tarımdaki kadınların yüzde 78,3’ü ücretsiz aile işçisi konumunda istihdam ediliyor. Bu oran Türkiye’de tarım işletmelerinin aile çiftçiliği şeklinde ve büyük ölçüde kadın emeğine dayandığını destekliyor. Yerel pazarlarda ürün satışlarıyla hane gelirlerinin yüzde 25’inin kadınlar tarafından sağlandığı görülüyor. Gıda ve tarım sistemlerinde toplam emeğin yarısını karşılayan kadınların işlenen toprak sahipliği oranı ise küresel olarak yüzde 15 civarında. FAO’nun 2016 yılında yaptığı araştırmaya göre bu oran Türkiye’de yüzde 10 seviyelerinde. Araştırma sonuçlarına göre kırsal bölgelerdeki kadınların günlük 4,98 saati tarlada geçerken 5,21 saati de ev işlerinde geçiyor. Kadınlar, gelişmekte olan ülkelerde, kırsal ekonominin belkemiği” dedi. Selışık, FAO olarak yürüttükleri projeler Türkiye çapında 30’dan fazla kooperatifi desteklediklerini belirterek “Bu kooperatiflerde kadınların üretimlerinin uzak pazarlara ulaşmasını sağlayacak ortak bir dijital pazar ağını da hayata geçirmiş bulunuyoruz. ‘HepYerinden’ markasıyla bu kooperatifler ürünlerini dijital servisler üzerinden yakın ve uzak kentsel pazarlara ulaştırabilecek” ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanlığından çiftçilere 200 bin TL kredi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre alımı için kullanılacak 100 bin liralık kredi limitini 200 bin TL'ye çıkardıklarını duyurdu.

Kent tarımı yaygınlaştırılacak Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘kent tarım’ modeli ile her şehrin gıda ihtiyacını yerinden karşılamayı hedefliyor. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde başlanacak proje ile sebze üretimine yüzde 75 hibe verilecek.