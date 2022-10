Türkiye Gazetesi

Yabancı sayısındaki astronomik artış otellerin yanında satılık ve kiralık konutlara talebi katlarken, fiyatlar da rekor seviyelere ulaştı. Göç İdaresi Başkanlığının, 58 ilde yabancıların ikametine kapattığı 1.169 mahalle arasında, Antalya’da 10 mahalle yer alırken, özellikle Rusların yoğun olduğu Konyaaltı’da ikamet etme iznine kapatılan yerlerde ev bulmakta zorlanan yabancılar bu sürede otellere yöneldi. Fiyat ve ev konsepti sebebiyle daha çok tercih edilen apart oteller, önceki senelerde ekimde kapattıkları sezonu sene sonuna kadar uzattı. Bazı apart otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Konyaaltı’ndaki apart otel işletmecileri, bazı misafirlerin rezervasyonlarını 3 ile 6 ay arasında uzattığını ifade ediyor. Antalya’ya gelen yabancılara yol gösteren bir Rus ise ikamet yasağı sebebiyle ev almanın şu an zor olduğunu, bulamayanların otellerde kalıp beklemeyi tercih ettiğini kaydetti.

Rusya'dan 'seferberlik' görüntüleri... Gençler kaçtı, yaşlılar askere alındı Rusya'nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rostov'da askere alınanların eğitimi başladı. Askere alınan bazı vatandaşlar yakınları ile vedalaştı.Rusya'da geçen hafta kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından başkent Moskova’da kurulan askerlik şubelerinde vatandaşlar işlemlerini yaptırarak birliklerine sevk edildi.