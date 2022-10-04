Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek “Önümüzdeki aylarda her ay İstanbul’da bir metro yatırımı yaparak İstanbulluların hayatını kolaylaştırmaya ve İstanbulluların yaşam standardını artırmaya devam edeceğiz” dedi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik yılı açılışında konuşan Karaismailoğlu, gelecekte ulaşımı yönlendirecek dört ana trend bulunduğunu, bu trendlerin ‘elektrikli araçlar, paylaşımlı seyahat, otonom araçlar ve bağlantılı araçlar’ olduğunu, bu alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Elektrikli araç sayısının 2025’te 85 milyona, 2040’ta 540 milyon adede çıkacağının öngörüldüğünü aktaran Karaismailoğlu “Özellikle 15 dakikalık erişim mesafesinde yürüme, bisiklet ve scooter kullanmak çok önemli. Bundan sonra bunları olağanüstü şekilde teşvik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

DEMİR YOLUNA AĞIRLIK VERİLECEK

Adil Karaismailoğlu, Türkiye’den sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ve 1,6 milyar insana ulaşıldığını belirterek, bu potansiyeli kullanmak için bütün planlamalarını yaptıklarını söyledi. Karaismailoğlu, 2003-2021 yılları arasında ulaştırma ve haberleşme altyapısına 183,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek “Bunun yaklaşık yüzde 65’ini kara yolu yatırımlarına harcadık. Bundan sonraki süreçte demir yoluna ağırlık vereceğiz. Demir yolunun yatırım ağırlığı yüzde 50’lere çıktı” ifadelerini kullandı. Bugüne kadarki projelerin yüzde 20’sini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, bu sayede Anadolu’ya daha çok yatırım yapılabildiğini söyledi. Karaismailoğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ortasından demir yolu geçecek. Önümüzdeki yıllarda üzerinden geçecek demir yolunu da en kısa zamanda bitirmek için olağanüstü çalışma gösteriyoruz” dedi.

190 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Adil Karaismailoğlu, bir bölgeye yapılan ulaştırma yatırımlarının üretime ve milli gelire sağladığı etkiye işaret ederek, bugün kadarki yatırımlar sayesinde 19,4 milyar dolarlık zaman, 1,7 milyar dolarlık yakıt tasarrufu, 9 milyon dolarlık kâğıt, 36,7 milyon dolarlık karbon emisyon tasarrufu sağlandığını bildirdi. Bundan sonraki süreçte 2053’e kadar yatırımları planladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu: 2053’e kadar 190 milyar dolarlık ulaştırma projesini planladık ve çalışmaya da başladık. Bundan sonra bunlar artarak devam edecektir. Hepsi büyük, güçlü Türkiye için. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye’nin altyapısını oluşturuyoruz.

Pendik - Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristleri aklama görevini CHP üstlendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu Açılış Töreni’nde konuştu. "Raylı sistem medeniyettir" diyen ve metronun açılışını yapan Erdoğan, Mersin'deki hain saldırıya da değindi. Erdoğan, "Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda teşvik eden HDP'dir. Kamuoyunda aklama görevini de CHP üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Pendik Sabiha Gökçen metrosu kaç durak? Pendik Sabiha Gökçen metro durakları nelerdir, açıldı mı? Anadolu yakasında ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir hat daha devreye alınıyor. Pendik Sabiha Gökçen metrosu açılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıracak metronun durakları merak ediliyor. Pendik Sabiha Gökçen metrosu kaç durak sorusuna da cevap aranmaya başlandı. Pendik Sabiha Gökçen metro durakları nelerdir?