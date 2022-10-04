Türkiye Gazetesi

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan ve borsada işlem bazlı dolandırıcılık iddiaları bulunan soruşturma kapsamında çok önemli detaylar ortaya çıktı. Göz altında bulunan 8 kişinin işlemleri sürerken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, ağırlıklı olarak banka hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerde piyasa bazlı dolandırıcılık suçunun oluştuğu kaydedildi. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve hükümleri çerçevesinde rapor hazırlandığı, şüpheliler A.C.T, B.A, B.A, E.K, H.G, M.A, N.K.K, N.K, P.T. ve T.K’nin Borsada kote edilen menkul kıymetlerin fiyatlarının yapay sebeplerle artırılıp düşürülmesi suçunu işledikleri ifade edildi. Dilekçede fiyat değişimleri, arz ve taleplere ilişkin yanıltıcı izlenim uyandırarak alım-satım yapmak, emir iptal etmek ve değiştirmek yoluyla suç işlediği vurgulandı. Yine iddiaya göre Borsa İstanbul’da 13 Eylül 2022 tarihinde grup üyelerinden M.A. ve şirketinin 13 Eylül 2022’de toplam 1 milyar 421 milyon 147 bin 772 lira değerinde pay piyasası işlemi yaptığı, piyasadaki en büyük alıcı konumundakiler arasında akrabalık bağı bulunduğu, birbirlerine vekalet verip para gönderdiğ vurgulanarak şüpheliler hakkında verilecek cezanın, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olmaması gerektiğine işaret edildi. Bu 8 kişiye ek olarak haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, yurt dışına çıkış yasağı talep edilmişti.

Borsa’da tarihin en yüksek işlem hacmi, 105.3 milyar lira ile 5 Eylül 2022’de gerçekleşmişti. Borsa’da işlem gören hisse senetlerinin toplam değeri 3 trilyon 218 milyar lira civarında bulunuyor.

Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' devam ediyor Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-27 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.