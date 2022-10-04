Türkiye Gazetesi

Meclis’e gelecek torba yasada yer alan maddeye göre; yurt dışına çıkış harçlarında artış yaşanacak. Ülke dışına çıkacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bu harcı ödemesi gerekecek. Harç pulu olarak da bilinen bu ödemenin miktarı Mart ayında 150 TL’ye yükseltilmişti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI NE KADAR OLDU?

2021 yılında 50 TL olarak satılan yurt dışına çıkış harcı 150 TL olmuştu.

Torba yasa teklifinde yer alan maddeye göre; yurt dışına çıkış harcı 150 TL’den 300 TL’ye yükseltilecek.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan ve yurt dışına çıkmak isteyen herkesin yurt dışına çıkış harcını ödemesi gerekiyor.

Yurt dışı inşaat işlerinde çalışan Türk işçilerin ücret ödemelerinin, gelir vergisinden istisna edilmesi planlar arasında yer alıyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEREYE YATIRILIR?

Havalimanlarında bulunan harç pulu gişelerinden veya harç pulu otomatlarından yurt dışı çıkış harcını ödeyebiliyorsunuz.

İster pasaportunuzla, ister kimliğinizle yurt dışına çıkışlarda yurt dışı çıkış harcını yatırmanız gerekiyor. Günübirlik yurt dışına çıkışlarda da bu harcı ödemeniz gerekmektedir.

İnternet üzerinden de, hesabınızın bulunduğu bankaların mobil veya internet şubelerinden bu harcı ödeyebilirsiniz.