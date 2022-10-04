Türkiye Gazetesi

Brent petroldeki düşüş araç sürücülerinde indirim beklentisi oluşturmuştu ancak beklenilen olmadı. Brent petrol dün haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Haftanın ikinci gününde Uluslararası piyasalarda brent petrol satış fiyatı 89 dolar seviyesinde işlem görüyor.

5 Ekim’de yapılacak olan OPEC toplantısından üretim kesintisi beklentisi petrol fiyatlarında yükselişe neden olduğu yönünde.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklenirken zam haberi geldi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

5Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 EKİM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.25 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.39 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.20 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.24 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Akaryakıt istasyonuna inen helikopter şoke etti Yakıt alıp, hiçbir şey olmamış gibi devam etti Sivas’ta akaryakıt istasyonuna inen helikopter sosyal medyayı karıştırdı. Görüntüler sosyal medyada ‘akaryakıtı biten helikopter akaryakıt istasyonuna acil iniş yaptı" paylaşımıyla gündem oldu. Ancak gerçek başka çıktı. Petrol istasyonunda bulunan bir tankerden yakıt alan helikopter sosyal medyada da gündem oldu.

Brent petrol düşüyor! Gözler akaryakıt fiyatlarında: İndirim gelir mi? (26 Eylül güncel motorin ve benzin ) Döviz kurlarındaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar neden oluyor. Brent petroldeki düşüş seyri araç sahiplerini ümitlendirdi. Peki benzin ve motorinde indirim olacak mı? Benzin ve motorin fiyatları nedir? İşte 27 Eylül 2022'de benzin ve motorinde güncel fiyatları..

Brent petrol 9 ayın en düşük seviyesinde! Akaryakıtta indirim yolda Akaryakıt fiyatları uluslararası gelişmelerden etkilenirken Rusya Ukrayna savaşıyla hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Petrol, 9 ayın en düşük seviyelerine düştü. Petrolün varil fiyatı 85.64 dolardan işlem görüyor. Petroldeki düşüş benzin ve motorinde indirim beklentisini oluşturdu. Peki güncel benzin, motorin ve gaz fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte 26 Eylül güncel fiyatları…