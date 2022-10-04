Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 14 Eylül-3 Ekim döneminde getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Borsa dolandırıcılığında şok iddialar SPK’nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin suç duyurusunun detayları netleşti. 13 Eylül’de 1 milyar 421 milyon liralık işlem gerçekleşmiş. Akraba olan şüpheliler, banka hisselerindeki işlemlerle büyük vurguna imza atmış.

'Borsada manipülasyon' operasyonu: 4 ilde 8 gözaltı Borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişiye gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan 'borsada manipülasyon' operasyonunda 10 kişiden 8'i gözaltına alındı.

YÖK de durduramadı! ‘Tez borsası’ Kariyer Sınavı ile hareketlendi Tez yazdırma’ işi büyük bir sektöre dönüşmüş durumda. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler, parasını verip tez yazdırabiliyor. Alana, konuya göre değişmekle birlikte ortalama 25 bin TL’ye tez yazdırmak mümkün.