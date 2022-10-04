Türkiye Gazetesi

Son dakika ekonomi haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur" dedi.

Bakan Muş, bu rakamın, en yüksek Eylül ayı ihracat rakamı olduğunu belirtti ve "Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık" ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA YENİ REKOR GELDİ

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'nin ihracatı yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar düzeyine yükselerek tüm zamanların Eylül ayı rakamına ulaşıldı. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 17,1 oranında artışla 188 milyar 224 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 oranında artışla 272 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre İhracatın ithalatı karşılama oranı 20,3 puan azalarak yüzde 68,5 olarak gerçekleşti. 2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 16,5 puan azalarak yüzde 89,2 olarak gerçekleşti.

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