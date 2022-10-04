Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 kişinin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilde 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'e düzenlenen operasyonlarda Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

BORSADA MANİPÜLASYON SORUŞTURMASINA TUTUKLAMA

Mali Şube ekipleri tarafından yapılan “borsada manipülasyon” soruşturmasına ilişkin operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Manipülatörler, sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Zanlılar, Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak büyük vurgun gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Borsa dolandırıcılığında şok iddialar SPK’nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin suç duyurusunun detayları netleşti. 13 Eylül’de 1 milyar 421 milyon liralık işlem gerçekleşmiş. Akraba olan şüpheliler, banka hisselerindeki işlemlerle büyük vurguna imza atmış.