Türkiye Gazetesi

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olma özelliği taşıyan projede vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün saat 23.00 itibarıyla 865 bin başvuru yapıldığını bildirmişti. Bu projeyle beraber milyonlarca insan ev sahibi olabilecek. Tabi bu durumu fırsat bilen dolandırıcılarda iş başında. İdarenin ismini ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları/iletişim numaraları aracılığı ile vatandaşları dolandırmaya kalkanların olduğu tespit edildi.

TOKİ VATANDAŞLARI UYARDI

Konuya ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İlk Evim İlk İş yerim" sosyal konut projesine başvuru yapacaklara önemli uyarılarda bulundu. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan idaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları/iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

'İŞLEMLER HALK BANKASI VE ZİRAAT BANKASI'NIN YETKİLİ ŞUBELERİ TARAFINDAN YAPILIYOR'

İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."

TOKİ KURA 2022 - TOKİ 250 bin konut kura çekimi hangi tarihte? İl il TOKİ kura çekiliş tarihi… Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ projelerinde başvurular devam ediyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar ise kura çekiliş tarihlerine ilişkin bilgileri araştırıyor. 2022 TOKİ kura çekiliş tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. İl il kura çekilişiyle 250 bin konut hak sahibini bulacak. TOKİ kura çekimi hangi tarihte sorusuna yönelik detaylı bilgiler haberimizde…

TOKİ’den yeni fırsat, detaylar belli oldu: İl il açıklandı 26 ilde 365 arsa satışa çıkıyor TOKİ tarafından 26 ilde 365 arsa satışa çıkardı. Evini veya ticari yatırımını hemen yapmak isteyenler için ihaleleri 12 ve 13 Ekim’de yapılacak. Arsa satışının yapılacağı iller tek tek açıklanırken, İstanbul ve İzmir'de satışı yapılacak olan arsaların bir kısmı dron ile havadan görüntülendi. Hayallerinde ki evi yapmak için arsa almak istediğini belirten Kaan Akbaş "Yüzde 25 gibi bir peşinatla kimse size arsa vermez. Ben yeni evlendim. Eşimle beraber buradaki şehir hayatından çok sıkıldığımız için arsa almayı düşünüyoruz. Aldığımız arsaya kendi bahçeli evimizi yapıp içinde oturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2+1 3+1 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya kura çekiliş tarihi! TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerdeki TOKİ kurası merakla bekleniyor. Milyonlarca kişinin başvurduğu kura çekilişi için heyecan dorukta. Yapılacak çekilişle toplam 250 bin konut sahibini bulacak. Başvurular 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan yapıldı. Peki; TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi hakkında merak edilen bilgiler!