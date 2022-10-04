Türkiye Gazetesi

Kamu çalışanları, kurumlarının bankalarla yaptığı anlaşma gereğince her ay maaşlarına ek olarak promosyon alıyordu. Ancak enflasyonun yükselmesi bu promosyon miktarlarının düşük kalmasına neden olmuştu. Çalışanların promosyon yenileme talebi karşılık buldu. Birçok kurum bankalarla promosyon anlaşmasını yeniledi. Bazı memurlar 40.000 TL’ye varan ödeme alacak.

EMEKLİ PROMOSYONU DEVAM EDİYOR

Bazı bankalar emekli promosyon kampanyalarını Ekim ayı sonuna kadar uzattı. Eylül ayı sonunda biteceği duyurulan kampanyalar yenilenmiş oldu.

Garanti BBVA, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 6.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 1.500 TL bonus sunuyor. Kampanya 31 Ekim’de sona eriyor.

İş Bankası, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere 7.500 TL’ye varan promosyon veriyor.

Akbank, 31 Ekim 2022 tarihine kadar maaşını Akbank’a taşıyan ve maaşını almayı taahhüt eden emeklilere 7.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

MEMURLARDA 40.000 TL’Yİ GEÇTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün polisler için yaptığı anlaşmayla gündeme gelen kamu çalışanlarına promosyon ödemesinde imzalar peş peşe atılıyor. Milyonlarca memur önümüzdeki aylarda ödeme almaya hak kazanacak. Tek seferde verilecek promosyon için geri ödeme talep edilmeyecek.

EGM’nin Vakıfbank ile yaptığı promosyon görüşmeleri yaklaşık 3 ay sürdü. Yeniden değerlendirme sürecinin ardından polislere 27 bin TL promosyon yapılması kararlaştırıldı. Enflasyon nedeniyle güncellemeler talep edilmişti.

PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Memur banka promosyonunun yenilenmesi için isteyen kamu kurumu öncelikle bir komisyon kuruyor. Oluşturulan komisyon, bankalardan promosyon teklifleri alıyor ve bir banka ile anlaşma sağlıyor. İmzalanan protokollerin süresi 2-5 yıl arasında olabiliyor. Dileyen kurum anlaşmasını da feshedebiliyor. Sözleşme iptalinde tazminat maddesi devreye girebiliyor.

EN YÜKSEK 41 BİN 500 TL’YE ÇIKTI

Şu ana kadar verilmiş en yüksek promosyon miktarı 41 bin 500 TL oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, kurumunda çalışanlar için 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Bazı kurumların sağladığı memur promosyon anlaşması şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı: 20.000 TL

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25.000 TL

Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22.100 TL

Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25.500 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10.000 TL

Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41.500 TL

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31.100 TL

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35.200 TL

4A-4B-4C’linin enflasyona göre maaş hesabı! SSK, SGK, BağKur emekliye memura 3 aylık oran geldi! Taban maaşlara artış, memura fark geliyor... Emekli ve memurların maaşları enflasyon oranına göre yeniden hesaplanıyor. Toplu sözleşmeye göre, enflasyon üzerinden yapılan hesaplamalarla emekli ve memurların maaşları güncelleniyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri belirleyici oluyor. 2022 Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre; enflasyon Eylül’de aylık bazda yüzde 3,08 yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 83,45 oldu. Enflasyon verisi sonrası; SSK, SGK, Bağ-Kur emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte son veriye göre güncel maaş tablosu!

3 aylık memur enflasyon farkı ne kadar? 2023 toplu sözleşme zammında memurlar yüzde kaç zam alacak? Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren enflasyon rakamlarında üçüncü veri geldi. Eylül ayı enflasyon verisi belli oldu. Yıl sonuna kadar gelecek 3 veriyle daha memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belirlenecek. Toplu sözleşmede yazan miktarın üzerinde yapılacak bir zam memurların ve memur emeklisinin fark almasını sağlayacak. Memur enflasyon farkı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki; 2023 memur enflasyon farkı ne kadar?

Emekli ve memurun zam bilmecesi çözülüyor! Hesap sonrası maaş ufukta göründü! SSK ve Bağ-Kur'lunun yeni kazançları... Emekli ve memurlar her yıl iki defa zam almaya hak kazanıyor. Toplu sözleşmeler gereği enflasyona göre yapılan zam hesapları milyonlarca kişinin gelirini belirliyor. Yıl sonuna doğru ilerlerken, emekli ve memurun yüksek enflasyon karşısında kazançları da yeniden hesaplandı. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon kritik olacak. Memurlar kıdeme ve mesleğe göre farklı miktarlarda zam alırken, emeklilerin maaşları da sigorta türüne göre değişiklik gösterecek. İşte; SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin yeni yıl kazançları...