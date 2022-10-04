Türkiye Gazetesi

Dolar 19 lira sınırına dayandı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dün en düşük 18,4910, en yüksek 18,5709 seviyelerini gören dolar günü 18,5568 seviyesinde kapattı. Dolar 07.09.2022 tarihinde 18,1124 ile son bir ayın en düşük, 27.09.2022 tarihinde ise 18,7323 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar şu saatlerde 18,5837 TL’den işlem görmektedir.

Euro’da da yükseliş devam ediyor. Güne 18,2245 ile başlayan Euro kuru, saat 13:57 itibarıyla %1,02 artışla 18,4132 liradan işlem görüyor.

FAİZ ETKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada politika faizinin yıl sonuna kadar tek haneye inmesi gerektiğini açıklamıştı. Merkez Bankası son iki toplantıda faizi iki puan düşürerek yüzde 12'ye çekmişti.



Goldman Sachs da Merkez Bankası'nın faizleri düşürmeye devam edeceğini bekliyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

Dün açıklanan verilere göre, eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 83,45 ile 1998'den beri en yükseğe ulaştı.



TL dolar karşısında son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı kayıp yaşadı. Son bir ayda ruble ve peso, dolar karşısında değer kaybetmeyen nadir iki para birimi oldu. TL ise yüzde 1,8 değer kaybı yaşasa da en iyi performans gösteren üçüncü para birimi konumunda.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 54.8 değer kaybetti.

Uluslararası piyasalarda, euro, dolara karşı yükseldi. Euro/dolar paritesi ise 0,9831 seviyesinde.

Ne altın ne dolar, herkes ‘gümüş alın’ diyordu! Fiyatlardaki gerileme yatırımcıları korkuttu Fed’in yüzde 50 faiz artırımına gitmesi ve ABD’de açıklanan Nisan ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi altın fiyatlarında hareketliliğe neden olmuştu. Özellikle ons altındaki düşüş dikkat çekmişti. Uzmanlar ise yeni gümüşü yeni popüler olarak görmeye başladı. Ancak gümüş fiyatlarında da düşüşler başladı. Dün yüzde 2,5 kayıp yaşayan gümüş 21,67 dolara kadar geriledi. Bu gerileme ise Temmuz 2020 sonrasında en büyük düşüş olarak kayda geçti. 14 Mayıs Cumartesi gününde ise gümüş 21,14 dolardan işlem görüyor. Peki gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? 14 Mayıs Cumartesi günü gümüş fiyatları ne kadar? İşte gümüşle ilgili sıcak gelişmeler…

İslam Memiş uyardı: Dolar, altın, Bitcoin'de kontrollü yükselişe geçildi İstanbul'da yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakereleri bütün dünya için yeni bir umut oldu. Piyasalar, buradan çıkacak sonuca göre yönünü belirleyecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son durumu, Bitcoin'deki ani artışı yorumladı.