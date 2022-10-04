Türkiye Gazetesi

Kamuda çalışan milyonlarca kişinin gelirlerini etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesi 2023 yılında hayata geçiyor. Düzenleme kapsamında, memurların maaşlarında artış yaşanacak. Memur emeklilerinin maaşında 1.391 TL’ye kadar yükseliş meydana gelecek. En yüksek artış ikramiyelerde olacak. 3000 ek göstergeli uzman erbaş, öğretmen, polis, hemşire ve diğer memurlar bu artıştan yararlanacak.

2023’TE HAYATA GEÇİYOR

6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımları arasında yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesi geçtiğimiz aylarda Meclis’ten geçmişti. 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecek düzenlemeyle birçok meslek grubu 3600 ek gösterge kapsamına alınacak ve gelirleri artacak.

Memurların emekli maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin artırılmasına yönelik son yılların en kapsamlı çalışmalarından birisi olan düzenleme ile 600 puanlık artış kaydedilecek.

MAAŞ VE İKRAMİYELER ARTACAK

Düzenleme sonucunda bugünkü maaşlarla emekli aylıklarında 1300-1400 lira artış yaşanacak. Emekli maaşının yılın başında zamlanacağı düşünülürse bu miktar daha da artacak.

Her çalışan emekli olunca ikramiye almaya hak kazanıyor. Memurlarda ise bu miktar daha da yükselecek. 50 bin TL’ye kadar ikramiye artışının yapılacağı öngörülüyor.

Yansıma katsayısının değişmesiyle maaşlarda da artış meydana gelecek. Ancak bu artış ikramiye ve emekli maaşı artışı kadar olmayacak. Aralık ayında yapılması düşünülen düzenlemelerle 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi bekleniyor. Bu düzenlemeden kamu çalışanları faydalanabilecek.

Göstergelerde 600 puan artış yapılan başlıca meslek grupları arasında; öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri geliyor. Mevcut emekliler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren düzenleme kapsamına alınacak. Bu yıl emekli olanların bir kısmı da 3600 ek göstergeli ikramiye artışından faydalanabilecek.

Düzenleme ile şu anda çalışan memurların maaşında yaklaşık 100 TL civarında artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Asıl artış ise emekli maaşında olacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra teknik hizmetler, emniyet hizmetleri, sağlık hizmetleri avukatlık hizmetleri tüm lisans mezunları 3600 ek göstergeden faydalanabilecek.

Sağlık hizmet sınıfında yer alan veteriner sağlık teknikeri veya herhangi bir önlisans programından mezun veteriner bu düzenlemeden faydalanabilecek. Kısaca; teknik hizmetler sınıfında yer alan tekniker ve teknisyenler kapsam dışında olacak.

MAAŞ ARTIŞ TABLOSU

Ek gösterge ile yapılan artışlar her çalışana farklı tutarda yansıyacak. 30 yıl hizmet süresi olan ve ek göstergesi 3000’den 3600’a çıkan bir çalışanın emekli aylığı 1234 TL artacak, ikramiyesinde 44 bin 499 TL olacak.

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların maaşları 57 lira, emekli aylığı 1.391 TL, emekli ikramiyesi 50.145 TL yükselecek.

Ek göstergesi 3600’den 4200’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 106 TL, emekli aylıkları 303 TL, emekli ikramiyeleri 10.947 TL artış kaydedecek.

Ek göstergesi 2200’den 3000’e çıkartılanların çalışırken aldıkları aylıklar 58 TL, emekli aylıkları 157 TL, emekli ikramiyeleri 5.646 TL artacak.

Hiç ek göstergesi olmayıp ilk defa 600 ek gösterge alanların çalışırken aldıkları maaşları 97 TL, emekli aylığı 113 TL, emekli ikramiyesi 4.328 TL artacak.

Bu hesaplamalar memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak değişecek. Yeni yılda memur maaş farkının belli olmasıyla miktarın daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

İmzalar peş peşe! Memurlara promosyon 40.000 TL’yi geçti… Maaşla birlikte hesaplara yatacak! Milyonlarca memuru sevindiren gelişme! Bankalar ve kamu kurumları arasında yenilenen sözleşmeler gereği memurlara ödenen promosyon miktarları güncelleniyor. Enflasyona göre düşük kalan promosyonlar yükseltilmiş oluyor. Maaşla birlikte hesaplara yatacak promosyonlar tek seferlik veriliyor ve geri ödemesiz oluyor. Her kurum kendi anlaşmasını yaparken bazı kurumlarda anlaşma 40.000 TL’yi aşıyor. Emekli promosyonları da Ekim ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Her çalışan bu parayı eşit olarak alabiliyor. İşte, kamu kurumları çalışanlarına verilecek promosyon miktarları…

4A-4B-4C’linin enflasyona göre maaş hesabı! SSK, SGK, BağKur emekliye memura 3 aylık oran geldi! Taban maaşlara artış, memura fark geliyor... Emekli ve memurların maaşları enflasyon oranına göre yeniden hesaplanıyor. Toplu sözleşmeye göre, enflasyon üzerinden yapılan hesaplamalarla emekli ve memurların maaşları güncelleniyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri belirleyici oluyor. 2022 Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre; enflasyon Eylül’de aylık bazda yüzde 3,08 yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 83,45 oldu. Enflasyon verisi sonrası; SSK, SGK, Bağ-Kur emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte son veriye göre güncel maaş tablosu!