Türkiye Gazetesi

Aile destek programı ödemeleri ayın kaçında yatar? Ekim 2022 aile destek parası ne zaman yatacak? 1250 TL’ye kadar hesaplara yatacak aile destek parasının bu ay içerisinde ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere ilk ödeme 29 Temmuz’da yapılmıştı. Bugüne kadar 4 milyon başvurunun yapıldığı ödemelerden milyonlarca kişi faydalanmıştı.

1250 TL VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla Aile Destek Programı’nın bütçesinin yükseltildiğini duyurmuştu. Erdoğan; “"Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Hane başına 600 liraya kadar yapılan ödemelerden milyonlarca kişi faydalanmıştı. Yapılan son artışla birlikte Aile Destek Programı ödemeleri en düşük 850 lira olacak. En yüksek 1.2350 lira verilecek.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Çocuk Destek Bileşeni adı verilen yeni bir destek türü uygulamaya alındı. Çocuklu ailelere verilecek destekle, çocuk sayısına göre 650 TL’ye kadar yardım sağlanacağı açıklanmıştı.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK DESTEĞİ ARTIRILDI

Yeni başvuru döneminde doğalgaz ve elektrik desteği de artırıldı. Hane başına 900 ila 2.500 TL arasında doğalgaz desteği sağlanacak. Aile Desteği’nden yararlanan hanelere elektrik tüketim desteği de verilebilecek. Hanedeki kişi sayısı ve kullanılan kilowata göre sağlanacak destek 216 liraya kadar çıkacak.

4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını ve 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtmişti. Hanede kişi başına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3’ünden azsa bu desteklerden faydalanmak mümkün olacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Eylül ayına ait ödemeler için henüz tarih bilgisi verilmedi. Ağustos ayının ödemeleri 7 Eylül tarihinde başlamıştı. Buna göre aile destek ödemesinin 7 Ekim’de yatırılacağı tahmin ediliyor.

Programa başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.

AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1-2-3-4 çocuk için para yardımı! Çocuğu olanlara veriliyor, hemen hesaba geçiyor! Sisteme kayıt olmak yetiyor! Çocuklu ailelere para desteği geliyor! 1-2-3-4 çocuğu olana para veriliyor! Sosyal devlet kapsamında ihtiyaç sahiplerine her yıl milyarlarca lira ödeme yapılıyor. Başvurular genellikle E-Devlet üzerinden alınıyor. İhtiyaca yönelik tespitler yapıldıktan sonra gerekli şartları taşıyana para veriliyor. Çocuğu olan vatandaşlara da nakit ödemesi duyuruldu! Bu destekle birden fazla çocuğunuz olsa bile ödeme alabiliyorsunuz.