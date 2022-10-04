Türkiye Gazetesi

Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser, yedek küresel petrol üretim kapasitesinin azalmakta olduğunu ve Çin'in sıfır Covid politikasını sona erdirdiği ve havacılık talebinin tamamen toparlandığı zaman talepteki toparlanmanın etkisi konusunda dünyanın "endişelenmesi" gerektiğini açıkladı.

"ARZ TEMELLERİNE ODAKLANMIYORLAR"

Aynı etkinlikte konuşan Shell CEO'su Ben van Beurden, fiyatlar yüksek olduğu için yatırımların değişmeyeceğini belirtti.

Nasser Londra'daki Energy Intelligence Forum'da yaptığı açıklamada, "(Piyasa) dünyanın farklı bölgelerinde durgunluk olursa talebe ne olacağına odaklanıyor, arz temellerine odaklanmıyorlar." dedi.

Shell CEO'su Beurden de, petrol ve gaz projelerinin üretilmesi ve karşılığını vermeye başlamasının onlarca yıl alabileceği düşünüldüğünde, mevcut yüksek fiyatların sermaye yatırımlarında kolayca bir değişiklik oluşturmadığını ifade etti.

Saudi Aramco'nun net karı Kovid-19 ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 44 azaldı Dünyanın en büyük petrol şirketi, Suudi Arabistan'a ait Aramco, 2020'de petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle net kazancının yüzde 44 azaldığını duyurdu.