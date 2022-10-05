Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, son incelemelerinde, internet üzerinden reklam veren güzellik salonlarının esas işlerinin yanı sıra tıbbi işlem yaptığını da ortaya çıkardı. Bakanlık yaptığı incelemeler sonucunda 9 güzellik salonuna idari para cezası keserken, işletmelerin yaptığı reklamlara da durdurma kararı verdi. Yapılan incelemelerde Estenoks, Mone Liza, Siaklinik, Clinika, Zaradis, Beyoutiful, Thalen, Gold Life ve Nils güzellik salonlarının esas işlerinin yanı sıra tıbbi işlemler yaptıkları da belirlendi. Güzellik salonlarında “Botoks, dudak renklendirme, dolgu, çatlak ve akne tedavisi, gıdı eritme, buz lazer epilasyon, gençlik aşısı PRP, estetik” gibi tıbbi işlemler de yapıldığını belirleyen bakanlık, her bir güzellik salonuna 155 bin 712’şer lira olmak üzere toplamda 1,4 milyon lira idari para cezası kesti. Bakanlık, “Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Söz konusu tıbbi işlemler doktor kontrolünde ve sağlık kuruluşları bünyesinde uygulanmalıdır” hükmüne vardı.

UNVAN OYUNUNA 114 BİN LİRA

Bakanlık ayrıca, “Sürpriz sonlu mide fıtığı ameliyatı” gibi reklam içerikli ifadelerle metabolik cerrahi yöntemlere internet üzerinden talep oluşturarak işlemlerini Özel Etiler Hastanesi’nde yapan bir şahsa da ceza kesti. ‘Prof. Dr. Alper Çelik’ ismiyle sosyal medyada reklam yapan şahsın, sağlık mevzuatının izin verdiği bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri sınırını aştığı tespit edildi. Ayrıca ‘Genel Cerrahi Uzmanı’ unvanına sahip olan şahsın, cerrahi branşına dair konularda ‘Elektronerofizyoloji’ alanında aldığı ‘Profesör’ unvanını kullanarak tüketicileri yanılttığı belirlendi. Bakanlık, bu şahsa da 114 bin 326 lira idari para cezası kesti.

Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarına 'bir gün kapalı' uygulamasına erteleme Son dakika: Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonları ilgilendiren haber geldi. Bakanlık, berber, kuaför ve güzellik salonları için 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi.

