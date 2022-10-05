Türkiye Gazetesi

Avrupalı ekonomistler, ABD Merkez Bankası Fed’in agresif faiz artırımları nedeniyle güçlenen ABD Dolarının Avrupa ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığını ve bunun daha yüksek enflasyon ve enerji maliyetlerine yol açtığını söylediler. Düşünce kuruluşu Avrupa Politikalar Merkezi’nde politika analisti olan Philipp Lausberg, “Fed, faiz oranlarını Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) çok daha agresif bir şekilde artırdı. Bu muhtemelen avronun dolar karşısında daha da zayıflamasına yol açacaktır” dedi. Politika analisti, Fed’in gecelik faiz oranını ECB için yaklaşık yüzde 1’e kıyasla yüzde 3 ila yüzde 3,25 aralığına çektiğinden, tasarrufları avro yerine dolar cinsinden tutmanın daha cazip olacağını da sözlerine ekledi. Bu durumun yatırımcıları avrodan dolara geçmeye ve avronun daha fazla devalüasyonuna yol açmaya devam edeceğini söyledi.

İTHALAT PAHALANIYOR

Ayrıca, daha güçlü bir doların AB’ye yapılan ithalatı daha pahalı hâle getireceğini ve bunun da daha yüksek enflasyon oranına yol açacağını ve bunun da daha sıkı borç verme şartlarına yol açabileceğini söyledi. Lausberg, “AB’nin büyük bir kısmını ithal ettiği dolar cinsinden önemli ham madde fiyatları artacak. Bu, petrol, gaz, nadir toprak elementleri ve metaller gibi kaynakları ve aynı zamanda AB ekonomisinin bağlı olduğu küresel değer zincirlerinin parçası olan diğer bileşenleri ilgilendirecektir. Sonuç olarak enflasyon daha da yükselebilir” diye konuştu. Lausberg, daraltıcı bir ABD para politikasının AB ekonomisi ve mali sistemi için önemli riskler oluşturduğunu belirterek, “Avrupa bankaları nispeten dirençli olsa da, çok yüksek faiz oranları AB’de finansal istikrarı tehlikeye atıyor” dedi. Bu arada, ING Uluslararası Baş Ekonomisti James Knightley, mevcut yüksek enerji maliyeti Avrupa ticaret açığını tutarlı bir fazladan kalıcı bir ticaret açığına gitmeye zorladığını kaydetti. Knightley, yüksek doğalgaz ve elektrik fi yatlarının Avrupa ülkelerindeki haneler ve işletmeler üzerinde oluşturduğu baskılar göz önüne alındığında, AB’nin büyüme görünümünün kasvetli olmaya devam ettiğini söyledi.

AVRO BÖLGESİNDE ÜFE REKORU: YÜZDE 43,4

Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ağustos ayında yıllık bazda yüzde 43,3 arttı. ÜFE’deki aylık artış ise yüzde 4,9 oldu. Böylece, Avro Bölgesi’nde yıllık ÜFE, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Söz konusu dönemde üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 116,8 ve ara mallarda da yüzde 19,9 artış gösterdi.

Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Dolar 18, 58 ile tarihi zirveyi gördü. Güne 18,55 ile başlayan dolar, saat 13:50 itibariyle 18,58 liradan işlem görüyor.

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