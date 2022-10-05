Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi dâhilinde tarımla ilgili yatırımlara 42 şehirde yüzde 50 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda hibe veriliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), şu ana kadar tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması gibi toplam 1.457 proje için, başvuru sahibi girişimcilere 2 milyar TL’lik hibe ödedi. Başvurusu alınan ve incelemeleri devam eden 63 proje daha bulunuyor. Sektörel bazda ise proje sayısı ve ödenen hibe bakımından ilk sırada ‘meyve ve sebzelerin işlenmesi’ yer alıyor. Bu sektöre, bugüne kadar 648 proje için 1 milyar 90 milyon lira tutarında hibe verildi.

Yapılan hesaplamaya göre şu ana kadar girişimcilere verilen hibelerle, kırsalda toplam 6 milyar 936 milyon liralık yatırım ülke ekonomisine kazandırıldı. 6,9 milyarlık yatırımla 18 bin 200 kişiye de istihdam sağlandı. Öte yandan 2006-2022 yılları arasında 2 bin 492 genç başvuru sahibine ise 278,1 milyon liralık hibe desteği sunuldu.

Unutulmaya yüz tutan mesleklere 250 bin TL'ye kadar hibe desteği Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları'nın başladığını açıkladı.

Enerjisi tükenen Avrupa, turizm ve tarım için geliyor Avrupa’da enerji krizi nedeniyle seralarda üretime kısmen ara verilirken, alıcılar Türkiye’ye yöneldi. Sektör temsilcileri “Şimdiden kontratlar dahi imzalandı. Bu kışı iyi değerlendirirsek 3,5 milyar dolarlık ihracatımız 10 milyar dolara çıkar” diyor. Enerji tasarrufu için Avrupalıya yapılan ‘az duş alın’ uyarısı rotalarını Türkiye’ye çevirtti. Turizmci, kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini söylüyor.