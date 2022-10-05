Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarının etkilendiği brent petrol haftaya yükselişle başlamasının ardından zam haberi gelmişti. Brent güne satış fiyatı 91,50 dolar seviyesinde başladı.

Bu hafta gözler OPEC+ toplantısında… OPEC+ enerji ve petrol bakanlarının bugün Viyana'da yapacakları ve 2 yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek toplantıda üretimin 1 milyon varil kısılacağı iddia ediliyordu. Ancak kaynaklar 2 milyon varil/güne varan miktarda kısılmasının değerlendirildiği bildirildi.

OPEC ülkelerinin yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik haberler ve Rusya - Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı.

İşte güncel benzin, motorin fiyatları…

İSTANBUL'DE BENZİN VE MOTORİNİN FİYATLARI

Benzin: 19,86 TL

Motorin: 24,22 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,01 TL

Motorin: 24,34 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Benzin: 20,00 TL

Motorin: 24,36 TL

Enerji devi Aramco'dan dikkat çeken petrol açıklaması: Tüm dünya korkmalı Enerji devi Aramco'nun CEO'su Nasser, taleplerde toparlanma yaşandığı dönemde, "dünya yedek petrol üretim kapasitesinin olmamasından dolayı endişelenmelidir" açıklamasında bulunarak, uyardı.

Brent petrol güne yükselişle başladı: Yatırımcıların gözü OPEC+ toplantısında Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,48 artarak 87,25 dolar oldu. Yatırımcılar bu hafta yapılacak OPEC+ toplantısını bekliyor. Kasım ayına ilişkin bir önceki ayda olduğu gibi üretim kısıtlamasına gidileceği bekleniyor.

Erzurum'u petrol heyecanı sardı! Başkan Sekmen 'müthiş çıkacak' dedi Geçtiğimiz günlerde Adana'da petrol arama çalışmalarına başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu kez Erzurum'u mercek altına aldı. TPAO, Tekman ilçesinde sondaj kuyusu açarak, petrol aramaya başladı. Konuyla ilgili bilgi veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ''Buradan müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak" dedi.