Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul AŞ, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünden itibaren sadece İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ payları için geçerli olacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, mevcut durumda BIST 50 Endeksinde yer alan paylar için açığa satış yapılabildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda 14 Eylül-4 Ekim döneminde söz konusu paylar için yukarı adım kuralının uygulandığı aktarılan açıklamada, "Bugünden itibaren yukarı adım kuralı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) payları dışında uygulanmayacaktır. Açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının belirtilen iki payda ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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