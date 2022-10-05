Türkiye Gazetesi

Türkiye tarım ve üreticiye desteğini sürdürmeye devam ediyor. Her ay çiftçilere yapılan milyarca liralık destek ödemeleri ile hem üretim hem de üretici destekleniyor ve tarım teşviki yapılıyor. Bunların yanı sıra üreticiyede kolaylıklar sağlanıyor. Bu kolaylıklardan biri de Çiftçi Kayıt Sistemi oldu. Peki Çiftçi Kayıt Sistemi nedir? İşte cevabı...

Milyonlarca çiftçiye kolaylık sağlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

BAŞVURU DÖNEMİNE DÜZENLEME

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru dönemine ilişkin düzenleme yaptı. Bakanlık tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt yaptırmasına ilişkin hüküm düzenlendi. Buna göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek. Yönetmelik, 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2 milyon 171 bin 646 çiftçinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilişkin başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek yapılabileceğini açıklamıştı.

3 GÜNDE 60 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) 1 Ekim itibarıyla başladığını ve çiftçinin kendi tarlasında ne ürettiğini kaydettirdiği bir sistem olduğunu belirterek, "Çiftçimizde gerçekten bu bürokrasiden uzaklaşmak istiyormuş ki sistem Türkiye genelinde 3 gün içerisinde 60 bini aşkın başvuruya ulaştı." ifadelerini kullanmıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için müracaat süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Destek ödemeleri başladı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarım destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Kirişçi, "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 181 milyon 196 bin 661 TL’lik destek ödemeleri hesaplara aktarıldı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:"181 milyon 196 bin 661 TL’lik Tarımsal Destek Ödemelerini bugün 13.00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."