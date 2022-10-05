Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatları Rusya Ukrayna savaşından ve ulaslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkileniyor. Brent petroldeki düşüş araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturmuştu. İndirim beklentisi zam haberiyle son buldu. Benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam yapıldı. Sektör kaynaklarından bir zam haberi daha geldi.

Akaryakıt fiyatlarının etkilendiği brent petrol haftaya yükselişle başlamasının ardından zam haberi gelmişti. Brent kritik toplantı öncesi yönünü yukarı yönlü değiştirdi. Brent güne satış fiyatı 91,50 dolar seviyesinde başladı.

Piyasalar bugün OPEC toplantısından çıkacak sonucu bekliyor. Beklentiler üretim arzının kısıtlanması yönünde toplantıda üretimin 1 milyon varil kısılacağı iddia ediliyor.

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM LPG’YE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine ve motorine zam LPG’ye indirim gelecek.

6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam, Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim bekleniyor.

İşte güncel benzin, motorin fiyatları…

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19,85 TL

Motorin: 24,18 TL

LPG: 11,07 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,01 TL

Motorin: 24,30 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,00 TL

Motorin: 24,34 TL

LPG: 10,74 TL

Akaryakıta çifte zam geldi… Brent petrol 90 dolar seviyesini aştı Sektör kaynaklarının duyurduğu zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi. Benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam yapıldı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları….

İndirim beklerken zam haberi geldi: Araç sahipleri dikkat bu gece benzin ve motorine zam pompaya yansıyacak Brent petrol son haftayı düşüş seyrinde geçirdi. Yeni haftaya OPEC toplantısı etkisiyle yükselişle başladı. Düşüşün ardından indirim bekleyen sürücülere kötü haber geldi. Sektör kaynakları akaryakıta zam geleceğini duyurdu. Benzin ve motorine bu gece zam geliyor. Peki benzin ve motorin ne kadar? Akaryakıta ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları….