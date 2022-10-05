Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisine doping etkisi yapacak yatırım kararı Güney Koreli teknoloji devinden... Ankara yakınlarında kuracağı fabrikada batarya üretmeyi planlayan SK On şirketi 4 milyar dolarlık yatırım yapacak. Haberi Bakan Karaismailoğlu ile katıldığı bir etkinlikte paylaşan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, "Bu yılın başlarında Koreli şirket SK On, ortaklarıyla Türkiye'de Ankara yakınlarında dev bir batarya fabrikası inşa etmek için 4 milyar ABD dolarının üzerinde bir projeye yatırım yapmaya karar verdi" dedi.

ANKARA'DA GÜNEY KORE ETKİNLİĞİ

Güney Kore'nin milli günü, Ankara'da bir otelde, Güney Kore yerel kıyafeti "hanbok" defilesi ile kutlandı.

Kutlama etkinliğine Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Türkiye'nin eylülde görevini tamamlayan önceki Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Kore Savaşı gazileri ve yabancı misyon temsilcileri ile birçok davetli katıldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk ve Güney Kore halkları arasında tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve Kore Savaşı ile kan kardeşliğine dönüşen yakın bağların olduğunu söyledi.

'TİCARET HACMİMİZ 8 MİLYAR DOLARI AŞTI'

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin bu yıl 65. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "Asya-Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız olan Kore ile ticaret hacmimiz 8 milyar doları aştı. İş birliğimizin, halklarımızın karşılıklı menfaatleri temelinde çeşitlenerek daha ileriye taşınması yönünde ortak irade mevcuttur." dedi.

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, martta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Güney Kore Başbakanı'nın katılımıyla açtıklarını ve köprünün, dünyanın en uzun asma köprüsü olduğunu belirterek, "1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü olarak Güney Kore ve Türkiye iş birliğinin bir nişanesidir." dedi.

'TÜRKİYE'NİN SUNDUĞU FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK İKİ ÜLKENİN YARARINA'

Güney Kore ile dev altyapı projelerindeki iş birliğini sürdürmeyi, üçüncü ülkelerde ortak projelere imza atarak bu alandaki potansiyelleri değerlendirmeyi arzu ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, iki ülke arasında Kovid-19 salgını koşullarının hafiflemesiyle beraber üst düzey, teknik seviyedeki temasların artmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Koreli şirketlerin, coğrafi konumu itibarıyla bir ticaret, ulaştırma merkezi olma özelliği taşıyan genç ve dinamik nüfusa sahip Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirerek, ülkemizdeki yatırımlarını artırmalarının iki ülke yararına olacağını düşünmekteyiz."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında, Güney Kore'nin önemli bir ortak olduğunu belirterek, iki ülkenin uluslararası örgütlerde yakın iş birliği içerisinde olduğunu söyledi.

STRATEJİK ORTAKLIĞIN 10. YIL DÖNÜMÜ

Büyükelçi Lee de ekim ayının, ülkesi için önemli tarihleri barındırdığını ifade ederek, 2022'nin, Kore-Türkiye arasında çok anlamlı bir yıl, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 65. yıl dönümü, stratejik ortaklığın kurulmasının ise 10. yıl dönümü olduğunu aktardı.

İki ülkenin bir zamanlar komşu olduğunu kaydeden Lee, iki ülkenin binlerce yıllık tarihi bağlara, ortak topraklara, dil köklerine ve aile geçmişine sahip olduğunu söyledi.

Lee, iki ülke arasındaki ortak tarihin en önemli anının Kore Savaşı olduğunu kaydederek, "Kore Savaşı gazileri tarafından yapılan fedakarlıklar, Kore'nin büyük ekonomik kalkınmasının ve refahının yanı sıra değerli ilişkilerimizin temelini oluşturmuştur." dedi.

ANKARA'YA 4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Uluslararası birçok örgütte iki ülkenin yakın iş birliğinin olduğunu vurgulayan Lee, ekonomik alanda ise geçen yıl ikili ticaret hacminin 8,2 milyar ABD dolarına ulaştığını ve şu ana kadar 3,9 milyar dolar tutarında yatırımın tamamlandığını dile getirdi.

Lee, Türkiye'de her iki ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunan 190'dan fazla Koreli şirketin bulunduğunu belirterek, "Bu yılın başlarında Koreli şirket SK On, ortaklarıyla Ankara yakınlarında dev bir batarya fabrikası inşa etmek için 4 milyar ABD dolarının üzerinde bir projeye yatırım yapmaya karar verdi. Türkiye hükümetinin güçlü desteğiyle başka yatırım projeleriyle de ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

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