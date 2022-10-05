Türkiye Gazetesi

Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor. Dolar/TL her gün görülen sınırlı yükselişlerle gün içinde yeni tarihi zirve olan 18,62'yi gördü. Kur bugün saat 11:47 itibarıyla %0,06 artışla 18,5822 liradan işlem görüyor



EURO YÜKSELİŞ ATAĞINDA

Euro ise güne 18,5491 ile başladı. Saat 11:52 itibarıyla %0,28 azalışla 18,4955 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1735, en yüksek 18,5910 seviyelerini gören Euro, günü 18,5569 seviyesinde kapattı. Euro, 28.09.2022 tarihinde 17,6326 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,4955 TL'ye karşılık gelmektedir.

Benzin ve motorinde ikinci zam, otogaza indirim: Bu gece tabelalar yine değişiyor… İşte 5 Ekim güncel akaryakıt fiyatları… Benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam gece yarısından itibaren pompaya yansımıştı. Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Benzin ve motorine ikinci zam geliyor, Otogaz’a da indirim geliyor.. Tabelalarda güncel fiyatlar ne durumda… İşte gelecek zam oranları…

Fiyat düşüşü ilgiyi arttırmadı: İkinci el otomobil piyasası durgun İkinci el otomobil piyasasındaki el yakan artışlar sonrası alımlar ciddi oranda düştü. Son dönemlerde ise yüzde 10'a varan indirimler gerçekleşse de vatandaşın ikinci ele rağbeti artmadı. Satıcılar piyasadaki durgunluğu ÖTV’de indirim ve yerli otomobil TOGG'un çıkış tarihine bağladıklarını ifade etti.