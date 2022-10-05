Türkiye Gazetesi

İş hayatında yer alan milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek asgari ücret zammında yeni formüller devreye alınacak. Bu yıl asgari ücrete iki kez zam gelmişti. Enflasyonun yükselmesi nedeniyle asgari ücret zammı etkisini kaybediyor ve yeni bir zamma ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle asgari ücrete 2 zam seçeneği gittikçe güçleniyor.

ASGARİ ÜCRETE 2 ZAM

Ekonomistlerin tahminlerine göre; asgari ücret zammına ilişkin yeni bir formül devreye alınabilir. Yıl sonu enflasyon tahminleri için yüzde 70 bandı öne çıkıyor. Asgari ücretin de bu enflasyon oranının üzerinde olacağı düşünülüyor.

Asgari ücret zammı geçtiğimiz yıllarda da enflasyonun üzerinde yer almıştı. Böylelikle çalışanların rahatlatılması amaçlanmıştı. 2023 yılı için yapılan zam tahminlerine göre asgari ücrette yüzde 80 artış ihtimali yükseldi. Bu zammı tek seferde yapmak yerine ikiye bölmek ve 40+40 formülünü devreye alma seçeneği de masada.

Asgari ücret zammı ikiye bölünürse ilk zam Ocak ayında ikinci zam ise Temmuz ayında devreye alınacak.

2825 TL’DEN YÜKSELDİ

2020'nin sonunda 2825 TL olan asgari ücret yüksek 34’lük enflasyon döneminde yüzde 50 artırılmıştı. 2022 yılının başında asgari ücret 4.253 TL’ye çıkartılmıştı. Rekor artış eridi ve Temmuz ayında ek bir zamma ihtiyaç duyuldu. 4253 TL olan asgari ücret 5500 TL’ye yükseltilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin verdiği mesajların ardından 'Önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin durumlarını gözden geçireceğiz.' demişti. Yapılacak düzenlemeler asgari ücrette artışın yanı sıra memur ve emeklilerin de gelirlerini yükseltecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada; "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

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