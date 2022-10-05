Türkiye Gazetesi

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı imzaladı. İmzalanan protokolle beraber kamu çalışanlarının yemek ücretlerine zam yapıldı. TÜRK-İŞ ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında imzalanan protokolle kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi.

TUTARIN YÜKSELTİLMESİ İÇİN TOPLANTI YAPILDI

Mevcutta brüt 28,66, net 17 lira olarak uygulanan kamu işçisinin günlük yemek yardımı tutarının yükseltilmesi için TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi.

10 EKİM'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bakanlıktaki toplantıda, kamudaki işçilere yapılan günlük yemek yardımı tutarının 10 Ekim'den geçerli olacak şekilde net 55 liraya yükseltilmesini hükme bağlayan protokol imzalandı.

Erdoğan'dan kamu işçilerine ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine yüzde 2,5'luk bir zam daha yapılacağını duyurdu.

Kamu işçileri için ek ödeme tarihleri belli oldu Kamu işçileri için belirlenen ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçisi olarak çalışanlara yapılacak 2022'de ek ödemenin ilk yarısının 28 Ocak'ta, diğer yarısının ise 29 Nisan'da verileceği öğrenildi.

Bakanlık'tan kamu işçilerine 100 TL zam önerisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu.