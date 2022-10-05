Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım" sözünün tartışılmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Nebati, "Nöroiktisatla ilgili dalga geçmişler, o zaman nörologlara gitsinler. 'Nöroiktisat diye bir şey yok' diyorlarsa ben ne yapayım. Cuma günü cevap vereceğim" diye konuştu.

ZİRVEDEKİ KONUŞMASI GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

Bakan Nebati'nin eylül sonunda “Pandemi Sonrası Dönemde Ekonomi Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler” temasıyla düzenleneni “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi”nin açılışında yaptığı konuşma özellikle sosyal medyada gündemin ilk sırasına oturmuştu.

Bakan Nebati buradaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün 'Modern Para Teorisi', 'Halk Ekonomisi', 'Girişimci Devlet Anlayışı', 'Kalkınmacı Merkez Bankacılığı' ve daha birçok yaklaşım, bildiğiniz üzere son derece popüler olan heterodoks ekonomi yaklaşımlarına bazı örneklerdir. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır."

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den yeni ekonomi modeli açıklaması: Merkez Bankaları yüksek faizle riski artırıyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı programda ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni ekonomi modeli ile ilgili konuşan Nebati, "Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artıyor. Bizim ekonomi modelimiz zamanında atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, 'Çalışanlar rahat nefes alacak!' sözleriyle müjdeyi verdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde enflasyonun düşürüleceğine dair açıklama yaptı. Bakan Nebati, yıl sonunu işaret ederek, "Enflasyonu yeneceğiz. dedi.

Nureddin Nebati'den, Financial Times'ın 'Türkiye'ye gizemli sermaye akışı' iddialarına cevap Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye'ye sermaye akışı iddialarına, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." cevabını verdi.