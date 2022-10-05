Türkiye Gazetesi

Finans analisti İslam Memiş ekonomi piyasalarıyla ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Altın ve gümüş fiyatlarındaki son durumu değerlendiren Memiş, yükselişin ne kadar devam edeceğini de açıkladı. Yıl sonu tahminlerinin devam ettiğini belirten Memiş gümüş yatırımcısının sabırlı olması gerektiğinin altını çizdi.

'EKİM AYI YENİ POLİTİKALARIN BELİRLENECEĞİ DÖNEM OLACAK'

İslam Memiş “Yılın 3. Çeyreğinde yatırımcılara verdiğimiz mesajda Temmuz Ağustos Eylül tatil ayıdır demiştik. Ekim ayıyla birlikte yılın son fiyatlarının belirleneceği yeni politikaların belirleneceği dönem olacak. Ekim ayının işlem gününde altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler gördük. Bunun nedeni doların uluslararası piyasalarda değer kaybı 114.75 seviyesinden 110 dolar seviyesine kadar gerileyen bir dolar var. Bin 615 dolar seviyesine gerileyen altının bin 728 dolar seviyesine yükseldiğini ons fiyatında da 100 dolarlık gerilemeyi bir günde aldığını gördük.” dedi.

Gümüş yatırımcısının sabırlı olmasını bir günde 5 aylık getirisi olduğunu söyleyen Memiş, “Gümüşe baktığımız zamda da 5 - 6 aylık zamanda herkes gümüşe karşı isyan ediyordu ama bir günde yüzde 9’luk bir değer artışıyla karşımıza çıktı. 21 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdı. Gümüş gram fiyatı 12.70 seviyesine yukarı yönlü kırdı. Yılın son çeyreğinde bu ataklar yine devam edecek. Ama gümüşte şöyle bir özellik var. Sizi bekletir bekletir bekletir bir günde 5 aydaki getiriyi size sunar. Gümüşün özelliği bu. Gümüş yatırımcısı farklı bir yatırımcıdır. Sabıra daha çok ihtiyacı olan bir yatırımcıdır.” İfadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ ATAKLAR OLACAK

Emtia fiyatları şimdi kar satışıyla güne başladığını açıklayan Memiş, “Altın ve gümüş fiyatlarında baktığımızda bir yükseliş var ama orta vadeye baktığımızda altın ve gümüş fiyatları henüz yükselmedi. Daha yeni başladı. Kasım ayının ortasında bin 280 lira seviyesi yukarı yönlü kırılır, bu sefer yıl sonu öngördüğümüz bin 450 seviyesi gündeme gelebilir.Gümüşün yıl sonu tahmini 21 dolar ons bazında 40 dolar seviyesi. Çünkü resesyonu fiyatlamayan emtia piyasası var karşımızda jeopolitik riskleri karşılamayan ve ekonomik krizleri fiyatlamayan ve son 5 aydır baskılanan bir emtia var karşımızda. Bunların yukarı yönlü toplanması sürpriz olmayacaktır.” diye açıkladı.

EN ÇOK KAZANDIRAN EMTİA GRAM ALTIN

“Değerli metaller kısmına baktığımızda gram altın yine yatırımcısına kazandırdı. Son 20 yıldır olduğu gibi 2022 yılında da yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Yıla 775 seviyesinde başlamıştı şu anda 1031 lira seviyesinde. Tabi ki ons bazında çok baskılandı ama yılın ilk çeyreğine baktığımız zaman yılın son çeyreğinde de ilk çeyreğinde olduğu gibi 2 bin dolar seviyesinde ataklar olabilir.”

Dolardan zirve üstüne zirve… 5 Ekim güncel dolar - euro fiyatları Dolar güne 18.58 ile başladı gün içinde 18.62 lirayı gördü. Dolar tarihi seviyeleri görmeye devam ediyor. Peki dolar – Euro2da son durum nedir? Piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış fiyatlarında son durum...

İslam Memiş asgari ücret bombasını patlattı! Zam oranını açıkladı, altın ve gümüşte tüyoyu verdi... 1.000 TL'yi geçen altın için "Devamı güzel olacak" dedi Para piyasalarının tanınan ismi İslam Memiş, asgari ücret tahminini paylaştı ve altındaki son durumu değerlendirdi. Gerileme trendine son veren altın yeniden 1.000 TL bandının üzerine çıkmıştı. Gram altının bir günde 15 lira birden yükselmesi sonrası gözler İslam Memiş’e çevrilmişti. Yatırımcılardan sabır isteyen Memiş “Devamı güzel olacak” dedi. İşte; ünlü yorumcunun asgari ücret ve altın fiyatları tahmini...

Altında tahminler alt üst oldu! Finans uzmanı İslam Memiş’ten kritik uyarı: “Serbest bırakmayacaklar, kararınızı verin!” FED kararları öncesi dünya genelinde doların yükselişine altının düşüşü eşlik etti. Ülkemizde de gram altın fiyatları 960 lira seviyelerine kadar indi. Elinde Türk lirası veya altın bulunan yatırımcılar da kararsız kaldı! Finans uzmanı İslam Memiş; elinde varlık bulunduran kişilere önemli uyarılarda bulunmuştu. Eylül ayının son günlerinde ise altın adeta fırladı. Memiş; “Bir haftalık süreç içinde yatırımcılar kararını vermeli.” uyarısını yapmıştı.