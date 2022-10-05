Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden biri haline geldi ve tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Türkiye tarım ve üretime desteğini sürdürürken çiftçinin emeğini görmezden gelmiyor. Üreticiye her türlü desteği sağlanıyor ve böylece hem çiftçiler hem de üretim teşvik edilmiş oluyor. Geçtiğimiz 2021 yılının Ağustos ayında çeltik fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmış ve 2021 çeltik alım fiyatları hakkında "Önümüzdeki günlerde başlayacak Çeltik hasadı için alım fiyatları: Ton başına Baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira" şeklinde konuşmuştu.

Bir güzel haberde Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'den geldi. Bakan Kirişçi, çiftçiye müjdyei verdi ve çeltik alım fiyatlarının arttırıldığını duyurdu. Kirişci, Edirne Valiliğince Türkiye'nin en çok çeltik üretiminin yapıldığı İpsala Ovası'nda düzenlenen hasat etkinliğine telefon bağlantısıyla katıldı. Çiftçileri selamlayan Bakan Kirişci, Türkiye'nin her bir yanında bereketli bir hasat dönemi geçirildiğini söyledi.

Başka ülkeler gıdada kriz üstüne kriz yaşarken, elleri öpülesi çiftçilerin feraseti ve gayreti sayesinde tarım sektörünün yeni bir başarı hikayesine imza attığını belirten Kirişci, "Sizler yeter ki üretin, biz var gücümüzle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

FİYATLARDA GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

Kirişci, TMO'nun 2022 yılı çeltik alım fiyatlarının 13 Eylül'de açıklandığını anımsatarak, bir önceki yıla göre ton başına baldo çeşit çeltik için yüzde 173 artışla 15 bin lira, Osmancık çeşidi için yüzde 200 artışla 13 bin 500 lira, luna çeşidi için yüzde 213 artışla 12 bin 500 lira fiyat verildiğini ve bunun çiftçiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Çiftçilere müjde vermek istediğini belirten Kirişci, alım fiyatlarında artışa gidildiğini söyledi. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Gelişen piyasa koşullarını dikkate alarak çeltik fiyatlarını her çeşit için ton başına 1000 lira artırıyoruz. Buna göre TMO alım fiyatları, baldo çeşit için 16 bin liraya, Osmancık çeşit için 14 bin 500 liraya, luna çeşit için 13 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Bu fiyat farkından bugüne kadar TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimiz de faydalanacaktır. Güncellenen alım fiyatlarımızın tüm çeltik üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.

Sizlerin emeklerinin zayi olmaması için son 20 yılda attığımız adımlar gibi bundan sonra da her türlü tedbiri almaya hazırız. AK Parti hükümetleri olarak mevzuatımıza ve sektörümüze kazandırdığımız lisanslı depoculuğun ne kadar isabetli bir reform olduğunu bugün herkes daha iyi görüyor. Bu noktada Edirne'mizin İpsala ilçesindeki çeltik üreticilerimize hizmet etmek üzere 25 bin ton kapasiteli lisanslı deponun faaliyet gösterdiğini hatırlatmak isterim. 84 yıldır çiftçimizin en büyük güvencesi olan TMO'da hem kendi merkezlerimizde hem de lisanslı depolarda çeltik alımı yapacaktır."

ÇELTİK NEDİR?

Çeltik pirinç ile aynı anlama gelmektedir. Pirinç veya çeltik, buğdaygiller familyasından mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekimi yapılan otsu bir bitki türü. Dünya nüfusunun yarısından fazlası için beslenmede büyük bir önem taşır. En çok Muson Asyası'nda yetişir. Dünya çeltik verimi 410 kg/da’dır. Ülkemizin dekara çeltik verimi ise ortalama 780 kg dır. Pirinç üretimimiz 2009 Yıllı için 450 bin ton, tüketimimiz ise 550-600 bin ton arasında değişmektedir.

Türkiye’de 31 ilde çeltik tarımı yapılmakla birlikte, en çok Edirne, Balıkesir, Çorum, Samsun, Sinop ve Kastamonu da ekilmektedir. Çeltik bileşiminde %5-10 arasında protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan üründür.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Destek ödemeleri başladı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarım destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Kirişçi, "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yurt dışı tarım arazileri iddialarına cevap verdi Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt dışında tarım için arazi kiralandığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada yurt dışı tarımsal yatırımlarına ilişkin, “Türkiye adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu da değildir” ifadeleri kullanıldı.

'Çekirge istilası' korkutmuştu: İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklama geldi Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yüksekova ilçesindeki çekirge istilası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada köylerde görülen çekirgelerin istilacı tür olmadığı belirtilirken, Yüksekova'da ise istilacı olan türlerin bertaraf edildiği bildirildi.