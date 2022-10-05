Türkiye Gazetesi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti yapılması konusunda anlaştı.

Konu hakkında bilgi üç OPEC+ kaynağı tarafından verildi.

OPEC+'nın bu kararı ile halihazırda sıkışık olan piyasada arz daha da azalmış olacak. ABD ve diğer başlıca tüketiciler üretim artırma baskısı yapıyordu.

Üretimin azaltılması, üç ay önce küresel ekonomide resesyon, ABD'de yüksek faizler ve güçlü dolar konularına ilişkin endişelerle varil başına 120 dolardan 90 dolara gerilemiş olan petrol fiyatlarının toparlanmasını sağlayabilir.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Brent petrol güne 91,50 dolar seviyesinde başladı. Karar sonrası 92,36 seviyesinde işlem görüyor.

JP MORGAN: ABD'DEN KARŞI ADIM GELEBİLİR

Yatırım bankası JP Morgan petrol piyasası ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "OPEC+ anlaşma olsa da olmasa da petrol üretiminde kesintiye gitmeyi değerlendiriyor, petrol dördüncü çeyrekte 100 doları yeniden test edecek. OPEC+'ın bu hamlesine ABD'den karşı adım gelebilir, stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrol serbest bırakılabilir. Küresel petrol talebinin dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla günlük 0.9 milyon varil artarak günlük ortalama 101.8 milyon varil seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz."

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Brent petrol güne yükselişle başladı: Yatırımcıların gözü OPEC+ toplantısında Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,48 artarak 87,25 dolar oldu. Yatırımcılar bu hafta yapılacak OPEC+ toplantısını bekliyor. Kasım ayına ilişkin bir önceki ayda olduğu gibi üretim kısıtlamasına gidileceği bekleniyor.