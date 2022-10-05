Türkiye Gazetesi

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, son zamanlarda yapılan üst üste düzenlemeler sayesinde BES’in en cazip tasarruf, yatırım ve gelecek planlama enstrümanı haline geldiğine dikkat çekerek; “BES adeta cazibe merkezi oldu. Pandemiyle artan bir gelecek endişesi vardı. Milletimizin ihtiyaç ve talepleri değerlendirilerek BES’e yeni düzenlemeler getirildi. Güncellenmiş BES daha da güçlü hale geldi. Elbette en önemli gelişme geçen yılki 18 yaş düzenlemesi ve ardından bu yılın başında Devlet Katkısı’nın yüzde 30’a çıkarılması oldu. Böylece regülasyon tarafı BES’e olan inancını göstermiş oldu ve tasarrufun merkezi olarak BES’i konumlandırdı. Tüm bunlar BES’in altın çağına girdiğini gösteriyor. Bu yılki BES büyüme rakamları da bunu destekliyor” dedi.

18 YAŞ ALTI SEKTÖRE İVME KAZANDIRDI

BES sektörünün OKS ile birlikte yaklaşık 14 milyon katılımcı ve 345 milyar TL fon miktarına ulaştığını belirten Sincek, sözlerine şöyle devam etti: “BES, yeni düzenlemelerle bu kadar avantajı bir araya getirmişken bir an önce bu fırsatlardan yararlanılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece 18 yaş altı olarak baktığımızda bile katılımcı sayısı 482 bin, bunun da 37 bini sıfır yaş grubu… Demek ki insanlar yeni doğan bebekleri dahil tüm ailenin geleceğini güvence altına almak istiyor. Yeter ki beklentilerine uygun seçenekler sunulsun, gerisi kazan kazan şeklinde ekonomiye de değer katan bir büyümeye dönüşüyor. BES, sunduğu zengin fon alternatiflerinin yanı sıra teknolojik altyapı olarak da mobil ve internet şubeler sayesinde katılımcılara tasarruflarını anlık yönetme imkanı veriyor. Bu yönüyle de insanlara güven veriyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ HER ALANDA ARTIRIYORUZ

Türkiye’de faizsiz BES ve katılım sigortacılığının öncü kuruluşu olarak 931 bin BES sözleşmesi, 250 bin sigorta poliçesi ve 8,6 milyar TL’yi bulan fon büyüklüğü ve 14 faizsiz fonumuz ile hayatın her alanına dokunuyoruz. Katılım Emeklilik olarak BES sözleşme adedinde pazar payımızı eylül ayı itibarıyla yüzde 6’nın üzerine çıkardık. Geçtiğimiz yıl sektöre hareket katan 18 yaş altı BES konusuna da eşsiz ürünümüz Erken BES ile iddialı konumumuzu devam ettiriyoruz.

Katılım Emeklilik olarak 10. yılımıza yaklaşırken hayatın her alanına dokunarak katılımcılarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamak yolunda, pek çoğu sektörde ilkler olmak üzere önemli başarılar elde ettik. Değişen ihtiyaçlara uygun, yenilikçi, esnek ve ihtiyaca odaklı, çözüm getiren ürünler geliştirdik ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Bu anlayışla ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz.

Çeşitli BES planları sayesinde her yaştan ve her gelir grubundan insanın BES’e ulaşımını kolaylaştırıyoruz ve gelecekleri için tasarruf yapmalarına imkan tanıyoruz. Emeklilik planlarımızın çeşitliliği sayesinde ister katılımcılarımız kendileri için ister çocukları için hemen tasarrufa başlayabiliyor. Aylık katkı paylarını kendileri belirleyebiliyor, isterlerse de BES hesaplarına toplu para da yatırabiliyorlar. Belirlenen katkı payına göre seçilebilecek emeklilik planlarımız ile katılımcılarımız geleceklerini maddi güvence altına alabiliyor. Emeklilik zamanı geldiğinde ister toplu para isterse de maaş gibi düzenli geri ödemeden yararlanabiliyorlar.

Tüm bu süreç zarfında katılımcılarımız bazı noktalara dikkat ederek fon getirilerini de maksimize edebiliyor. Örnek olarak yılda 12 defa tercih edilen fonları dönemlik beklentilerine göre değiştirilebiliyorlar. Katılımcılarımız, altın ve gümüş gibi değerli madenlere de yine faizsiz fonlarımız aracılığıyla yatırım yaparak çifte kazanç sağlama imkanı elde edebiliyor. Faizsiz fonlarımızda bulunan döviz içeren kira sertifikaları, hisse senetleri gibi araçlar sayesinde de katılımcılarımız, reel yüksek getiri elde etme imkanı buluyor.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE KAZANÇ HAYAL DEĞİL

Bireysel emeklilikte uygulanacak en doğru strateji sistemde uzun süreli kaldığınızın farkında olup bunu uzun vadeli yönetmek. Uzun tasarruf planlamasının yanı sıra, son dönemde emeklilik fonlarının devlet katkısının da desteğiyle birlikte enflasyonun üzerinde bir kazanç performansı sergileyebildiğini gördük. Dolayısıyla, BES aslında düşük riskli ve yüksek kazançlı birikim fırsatı sunuyor. Katılımcılarımız fon portföylerini güncel trendlere göre düzenledikleri takdirde birikimlerini ortalamanın üstüne çıkarabiliyorlar. Katılım Emeklilik olarak hızlı planlama ile katılımcılarımızı beklentileri doğrultusunda yönlendirmek için birçok iletişim kanalını kullanıyor ve onlara geniş ürün yelpazemizden kendileri için en uygun ürünü sunuyoruz.