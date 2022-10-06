Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

SİHA’larla dünyada âdeta gövde gösterisi yapan Türkiye, savunma sanayiinde merkez ülke hâline geliyor. Yerli ve millî silahlarla kendini ispatlayan Türkiye artık pazar ülke değil iş birliklerin yapıldığı bir ülke oluyor. Bunda savunma sanayii firmalarının olduğu kadar SAHA EXPO’nun da katkısı çok büyük. Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde 25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan SAHA EXPO 2022, önemli bir viraj niteliğinde. Savunma, havacılık ve uzay sanayiine yönelik en son teknolojilerin sergileneceği fuara bu yıl 57 ülkeden 750 yerli, 250 yabancı firma olmak üzere toplam 30 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA EXPO fuarının ilkinin 2018 yılında gerçekleştirildiğini belirterek, “İlk fuarımıza 135 firma ile katıldı. 2020 yılında yapacağımız fuar pandemi sebebiyle dünyanın ilk sanal savunma sanayii fuarını yaptık. Bu fuarımız çok ilgi gördü. 120 binin üzerinde ziyaretçi katılım gösterdi. 27 binin üzerinde yabancı giriş oldu. Bu fuarda 744 tane online görüşme odası vardı. 32 bin 800 tane görüşme yapıldı. 2021 yılında ise fuarı önce fiziki sonra sanal fuar olarak yaptık. Fiziki fuarda farklı bir konsept denedik. Bu fuarımızda özneler KOBİ’ler oldular. 481 firma bu fuara katıldı. 2022’de ise 104 ülke ile irtibata geçtik. 57 ülke olumlu dönüş yaptı. Fuara bir başbakan, 143 resmî delegasyon ve 119 ticari delegasyon katılacak. Bu, buz dağının görünen kısmı” dedi.

4,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

SAHA EXPO’yu 2024 yılında dünya markası hâline getirmek istediklerini dile getiren Keleş “Türkiye eskiden pazar bir ülkeydi. Eskiden gelişmiş ülkeler Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi gibi görür, silah satmaya gelirlerdi. Bu alanda 2020 yılından itibaren ciddi bir dönüşüm yaşadık. Artık ihracatımızı ithalatı geçti. Bu yılı 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapatabiliriz. Bu fuar artık Türkiye için yeni nesil bir fuar. Bu fuarda firmalarımız dışarıya mal satacaklar. Yabancılar kendi aralarında iş geliştirecekler. Bu fuarda dünyada hiç bir fuarda olmayan bir hizmet vermek istiyoruz. Dünyanın en büyük OEM’leriyle görüştük. Onlar da fuara gelecek. Hedefimiz 2024 yılında savunma sanayii fuarında dünya markası olmak” diye konuştu.

2022 yılında da fuarın hibrit olarak icra edileceğini aktaran Keleş “Fuarımız 1 Kasım - 1 Şubat arasında Metaverse evreninde yapılacak. Bir şekilde fuara katılamayacak kişiler böylelikle fuara katılabilecek, ürünleri görebilecek ve canlı toplantılar yapabilecek” ifadelerini kullandı.



Fuarın sadece son gün halka açık olacağını bildiren Keleş, 18 yaşından büyük kişilerin fuarı ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.

TİCARİ İSTİHBARAT VERECEK

İlhami Keleş, fuarda ticari istihbarat çalışması yapacaklarını belirterek şunları kaydetti: Önümüzdeki hafta başından itibaren her firmaya özel fuar istihbaratı dağıtacağız. Firmalara özel analizler vereceğiz. Yani firmalara danışmanlık hizmeti vermiş olacağız. B2B portalini açacağız. Gönderdiğimiz analizler çerçevesinde firmalar birbirlerinden görüşme taleplerini oluşturacaklar. Fuar takvimlerini birlikte yapacaklar. Yerli yabancı tüm firmaların ticaret yapmasını sağlayarak bu fuarı çekici hâle getireceğiz” dedi.

RAKAMLARLA SAHA EXPO 2022

● 57 ülke

● 1 başbakan, 8 bakan

● 119 resmî, 110 ticari delegasyon üyesi

● 83 yabancı firmanın katılımı

● 36 ülkeden 597 askerî ve sivil delegasyon

● 10 bin civarı B2B görüşme

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