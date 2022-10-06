Türkiye Gazetesi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yeniden 90 doları aştı. Motorine en son 19 Eylül’de indirim yapılmıştı. Akaryakıtta son 3 haftada değişim olmamıştı.

ÇİFTE ZAM GELMİŞTİ

Ancak brent petrolün 93 dolar seviyesine çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla dünün ardından bugün de akaryakıta çifte zam geldi.

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam geldi. 6 Ekim Perşembe gününden itibaren benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam, Otogaz fiyatlarında ise 76 kuruş indirim uygulandı.

MOTORİNE ZAM, BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

7 Ekim itibariyle motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25 lira 61 kuruşa, Ankara'da 25 lira 74 kuruşa, İzmir'de 25 lira 75 kuruşa çıktı. Otogaz fiyatları ise uzun bir aradan sonra yeniden 10 liranın altına geriledi.

Benzin ve motorinde ikinci zam, otogaza indirim: Bu gece tabelalar yine değişiyor… İşte 5 Ekim güncel akaryakıt fiyatları… Benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam gece yarısından itibaren pompaya yansımıştı. Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Benzin ve motorine ikinci zam geliyor, Otogaz’a da indirim geliyor.. Tabelalarda güncel fiyatlar ne durumda… İşte gelecek zam oranları…

Akaryakıta çifte zam geldi… Brent petrol 90 dolar seviyesini aştı Sektör kaynaklarının duyurduğu zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi. Benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam yapıldı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları….

Akaryakıt istasyonuna inen helikopter şoke etti Yakıt alıp, hiçbir şey olmamış gibi devam etti Sivas’ta akaryakıt istasyonuna inen helikopter sosyal medyayı karıştırdı. Görüntüler sosyal medyada ‘akaryakıtı biten helikopter akaryakıt istasyonuna acil iniş yaptı" paylaşımıyla gündem oldu. Ancak gerçek başka çıktı. Petrol istasyonunda bulunan bir tankerden yakıt alan helikopter sosyal medyada da gündem oldu.