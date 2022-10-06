Türkiye Gazetesi

EYT ile tek tip emeklilik geliyor. EYT’lilerin maaşı 3 dönem üzerinden hesaplanacak. Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesinin son hali netleşiyor. Yaş dolayısıyla emekli olamayan milyonlarca çalışan bu düzenlemeyle emekli maaşı bağlatma ve tazminat alma hakkını kazanacak. Emekli aylıklarını belirleyecek şartlarla ilgili yeni detaylar gelmeye başladı.

Aralık ayında Meclis’e gelmesi beklenen düzenlemenin hayata geçmesiyle EYT’liler Ocak ayında maaşlarını almaya başlayacak.

MAAŞLAR 3 AYRI DÖNEMDE HESAPLANACAK

Milyonlarca kişinin gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine çevrilmişken sigortalı olanları emeklilik yapacak düzenlemede sona yaklaşıldı.

Düzenlemeyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve yaş sınırı nedeniyle emekli olamayan kişiler emekli olabilecek. Düzenlemenin en geç Aralık ayında Meclis’te olması bekleniyor. Bu plan hayata geçerse EYT’liler Ocak ayından itibaren emeklilik işlemlerini başlatabilecek.

HESAP NETLEŞTİ

EYT’lilerin aylık maaş hesabında ise yeni detaylar ortaya çıkıyor. Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre; EYT’lilerin aylık hesaplamalarında 3 dönem öne çıkacak.

2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama olacak ve maaşlar buna göre hesaplanacak. Yapılacak 3 ayrı hesaba tüm kazançlar dahil edilecek.

MAAŞLAR FARKLI OLACAK

EYT’li her bir çalışanın çalıştığı günler hesaplanacak. Çalışanın aylık net kazancı da bir başka belirleyici etken olacak. Çalışma süresi ve işe ara verip vermeme bile maaş üzerinde etkili olabilecek. Böylelikle kişiye özel maaş hesabı yapılmış olacak.

Yaş beklerken çalışan ve fazla primler ödeyen kişilerin de ödediği fazla primler emekli aylığı hesabına dahil edilecek.

3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarının hesaplanmasıyla emekli maaşı netleşecek ve EYT’li kişiye ödenecek.

AVRUPA MODELİ KULLANILMAYACAK

EYT’de Avrupa modellerinin kullanılıp kullanılmayacağı da merak edilen bir başka detay olmuştu. Avrupa’daki modellerde, emekliliğe kalan her yıl için verilecek maaştan kesinti yapılıyordu. Emeklilik yaşı dolduğunda kesinti ortadan kaldırılıyor. Ancak ülkemizde Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde uygulanan bu modelin kullanılmayacağı netleşti.

TEK TİP EMEKLİLİK GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunda EYT olarak bilinen düzenlemeyle ilgili yeni bilgileri paylaşmıştı. Bilgin; "Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. Gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı ve tek tip bir düzenleme olacağının altını çizdi.

EYT'linin 6 adımda emekli olma sırrı: Eksik primi tamamlama şartları belirlendi! Kademelere göre emeklilik yolda Milyonlarca emeklinin beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Yaş nedeniyle emekli olamayan kişiler uzun süredir düzenleme talep ediyordu. Bu talepler karşılık buldu ve EYT düzenlemesinde sona gelindi. Uzmanlara göre teknik detaylar biterken şartlar netleşiyor. Prim ve süresi eksik olan kişilerin de bu düzenlemeden faydalanması amaçlanıyor. Eksik primi tamamlamanın ise 6 yolu bulunuyor.

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