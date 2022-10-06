Türkiye Gazetesi

Enflasyona göre milyonlarca emeklinin maaş zamları yeniden hesaplanacak. Temmuz zam döneminde emekliler toplu sözleşme zammı almıştı. Temmuz’dan sonraki ilk 3 aylık verilere göre toplamda yüzde 7,05 enflasyon ortaya çıktı. Önümüzdeki 3 ay maaşın ortaya çıkması için belirleyici olacak. Enflasyon beklentilerine göre enflasyon farkı ve emekli zam oranları yeniden hesaplandı.

TEMMUZ ZAMMI YAPILMIŞTI

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz zammı ile beraber yüzde 42,35 oranında artmıştı. Memur maaş zamları da yüzde 41,69 oranında yükselmişti. Asgari ücrete yapılan ara zammın yanı sıra işveren üzerinde de vergiler kaldırılmıştı.

EYT’LİLER DE KATILACAK

EYT çalışmasında sona gelinmesiyle birlikte yaklaşık 4 milyon kişi emekli olacak ve zamlı emekli maaşlarından faydalanabilecek. Tahminlere göre, EYT bekleyenler yeni yılın Ocak ayında emekli başvurusu yapabilecek.

Ocak döneminde en düşük emekli maaşı 2.500 TL’ye yükseltilmişti. Taban aylıklarda yapılan iyileştirmelerle bu miktar Temmuz döneminde 3.500 TL’ye çıkarılmıştı. Yeni yapılacak zamlarda da taban aylıklarda iyileştirme yapılacağı tahmin ediliyor.

İLK İPUÇLARI BELLİ OLDU

TÜİK’in geride kalan ilk 3 aylık enflasyon verisi ortaya çıktı. Memurlarda 2022 yılının 2. yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilecek. 3 aylık enflasyon verisine göre şimdiden bu oran geçildi. Önümüzdeki 3 aylık enflasyon ise alınacak zammı tam olarak belirleyecek. Emekliler de toplam 6 aylık enflasyon verisine göre zam alacak.

Enflasyon beklenti anketine göre yapılan tahminlerde; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 22,14, memur ve memur emeklisine yüzde 23,14 zam yapılacak.

Bu durumda en düşük memur maaşı 9,109 TL’den 11,217 TL’ye yükseltilecek. Memur emeklilerinin zamlı en düşük maaşı 7,483 TL olacak.

2000 öncesi SSK emeklisinin taban aylığı 4,687 TL’den 5,772 TL’ye yükselecek. 2000 sonrası SSK emeklisinin zamlı maaşı 3,578 TL olacak.

Bağ-Kur emeklisi olan esnafların 4,197 TL olan maaşı 5,168 TL seviyesine çıkacak. Tarım emeklilerinde maaş 4,107 TL’ye çıkacak.

Not: Bu zam oranlar yukarıda yer alan enflasyon beklenti anketine göre hesaplanmıştı. Net zam oranları enflasyon verisine göre hesaplanacaktır.

EYT’linin maaşı 3’e bölünecek! Tek tip emeklilik geliyor... Fazla primler kazancı katlayacak! Milyonlarca kişi emeklilik sisteminde yaşanan değişim nedeniyle yaş sınırına takılıyor ve emekli olamıyor. Henüz emekli olamamış ancak düzenlemeyle emekli olacak kişiler için tasarıda sona gelindi. EYT düzenlemesinde detaylar gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Kimlerin kapsam altına alınacağı ve maaş hesabının nasıl olacağına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. EYT’de maaş ve tazminat hesabı 3 dönem üzerinden yapılacak. Çalışma süresi, istifa ve fazla primler dahi etki edecek.