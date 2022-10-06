Türkiye Gazetesi

İslam Memiş altınla ilgili açıklamalarında, “Gram altın TL fiyatı Ekim ayına hızlı yükselişle başladı. Bu yükselişlerin devam edeceğini biliyoruz. Şu anda bin 31 bin 34 lria seviyesinde gram altın TL fiyatı bin 60 lira kısa vadede direnç noktası olarak takip edeceğiz. Bin 60 lira yukarı yönlü direnç seviyesi kırılırsa bin 90 lira seviyesi var yukarıda Kasım ve Aralık ayında gram altının yukarı yönlü yükselişinin devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Ekim ayına yükselişle başlayan piyasalarda Kasım ayında nelerin bizi beklediğinden bahseden Memiş, “Jeopolitik riskler tırmanmaya devam ediyor. Ekim ve Kasım aylarında ciddi yükselişler olabilir. Kasım ayının ortasında Amerika’da ara bir seçim var. Özellikle milliyetçilik ruhunun artması için jeopolitik riskleri artırmak için Amerika’dan yeni açıklamalar gelebilir. Rusya tarafındaki gerginliklerde hala devam ediyor. O yüzden küresel piyasalarda Kasım ayı oldukça riskli geçebilir diye tahmin ediyorum. Diğer faktörler döviz kurlarında yaşanacak yukarı yönlü ataklarda Kasım ayı ortalarında yeni ataklar gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

EKİM VE KASIM AYI YENİ ATAKLAR YAŞANACAK

“Ekim ve Kasım ayı döviz kurlarında yukarı yönlü atakların gerçekleşeceği bir dönem olarak ön plana çıkıyor. O yüzden Kasım ayının ortalarında hem döviz kurlarında hem de altın ve gümüş fiyatlarında yeni zirveler görebiliriz diye tahmin ediyorum”.

KRİPTODA SON DURUM

Kripto para piyasasında yukarı yönlü atakları öngördüğünü söyleyen Memiş, “18 - 22 bin bant aralığı geçerliliğini koruyor. Bu bant aralığından hala çıkamadı. Ancak 22 bin dolar bandının ekim ayı ortasında yukarı yönlü kırılmasını güçlü görüyorum. 23.400 23.500 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerini devam ettirebilir. Önemli olan 22 bin dolar seviyesinde bir kapanış görmemiz. Alt koinlerde de bununla birlikte yükseliş gelebilir. Kripto para yönündeki beklentim pozitif yönde” olduğunu söyledi.

EKİM’DE 19 LİRA TEST EDİLEBİLİR, KASIMDA YENİ ZİRVE

Kısa vadede dolarda yükseliş beklediğini belirten Memiş, “Ekim ayında ayı içerisinde 19 lira seviyesi üzeri test edilebilir. Bugünkü koşullar onu işaret ediyor. Kasım ayına baktığımızda yine 20 ve üzerindeki rakamlar olabilir diye tahmin ediyorum.” belirtti.

DOLARDA MÜDAHALE OLUR MU?

‘Aralık ayındaki gibi bir müdahale olur mu’ sorusuna cevap veren İslam Memiş, “Zor bir ihtimal ancak Türkiye seçim süreci içerisinde yüksek kurlar görüldüğü zaman ekonomik tedbirler açıklanacaktır. O durumlarda gerekli uyarıları yatırımcılara yapacağız. Dolardaki ataklar hem içsel hem dışsal nedenlerden dolayı devam ediyor. Ama getirisi bakımından bir altın kadar bir Euro kadar olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü dolar yükseldiği zaman diğer majör para birimleri de yükseliyor. Önemli olan dip seviyede olan onslar var. Bunları satın almanın daha mantıklı karar olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

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