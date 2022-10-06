Türkiye Gazetesi

Meclis’e sunmak için hazırlanan torba yasada, yoksul, engelli ve muhtaç vatandaşlara yönelik birçok yeni düzenleme bulunuyor. AK Parti’nin hazırladığı 40 maddelik ekonomi paketine eklenmesi planlanan düzenleme ile toplum tabanında “yoksulluk” ile “yoksunluk” arasında bir koruma bandı geliştiriliyor. Buna göre asgari ücretin üçte biri ile üçte ikisi arasında geliri olan vatandaşların gelirinin, asgari ücretin üçte birinin altına düşmemesi için koruma desteği programı getirilecek.

YENİ TOBA YASA TEKLİFİ MECLİS’E GELİYOR

Asgari ücretin üçte birinden az geliri olan vatandaşlara bağlanan sosyal yardımın hesaplanmasında aile üyelerinden birinin aldığı nafaka hariç tutulacak. Hükümet, 80’in üzerinde maddeden oluşan yeni torba yasa teklifini MHP’ye sundu. Üç parça şeklinde Meclis gündemine getirilmesi planlanan yasa teklifinin 40 maddelik ilk kısmı ekonomi paketi olacak.

KYK BORÇLARININ SİLİNMESİ

Pakette, Kredi Yurtlar Kurumu’na borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesi, 5 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesi gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCINA GELEN ZAM İPTAL EDİLDİ

Torsa yasada yer alan yurt dışı çıkış harçlarına yüzde 100 zam tartışmalara neden oldu. Alınan son dakika bilgisine göre, Harç pulunun 300 TL olması torba yasadan çıkarıldı. Geçtiğimiz mart ayında Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 2021 yılında 50 TL olarak satılan yurt dışına çıkış harcı 150 TL olmuştu.

Belçika'nın yeni pasaportlarında ünlü çizgi roman kahramanları yer aldı Belçika'nın dünyaca ünlü çizgi roman karakterlerinin çizimlerinin yer aldığı yeni pasaportları Ankara'da bir etkinlikte tanıtıldı.