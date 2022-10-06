Türkiye Gazetesi

Türk çiftçisinin Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın meydana getirdiği olumsuz koşullara rağmen üretime devam ettiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üretim zincirimizde, tedarik zincirimizde önemli bir aksilik olmadı. İhracatımızı artırdık. Dolayısıyla dünyanın hazırlıklı ülkelerinden birisiydik." ifadelerini kullandı.

Kirişci, tarımda teknoloji kullanımının çiftçinin hayatını kolaylaştırdığını vurgulayarak, Bakanlık olarak çeşitli işlemleri e-Devlet platformuna taşıdıklarını hatırlattı.

Üreticilerin artık telefonundan e-Devlet'e girerek ÇKS kaydını gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Kirişci, "1 Ekim'den bu yana e-Devlet üzerinden ÇKS'ye 104 bin başvuru yapıldı. Bir o kadar da ÇKS belgesi dediğimiz belgeler var. Bu belgeleri almak için o klasik yöntemi düşünürsek bütün risklerden kurtuluyor. Ziraat odalarımızla ilgili üreticilerimizin odaya kayıt olmalarının önünde herhangi bir engel oluşturmuyoruz. Zaten bir anayasal zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, çiftçinin bölgesindeki sanayi ve endüstri dikkate alınarak uygun iklime göre üretim yapmasını sağlayacak "Tarım Cepte" uygulamasını da yıl sonunda hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

Yapacakları başka bir düzenlemeyle de kırsaldan kente göç ve miras davası gibi sebeplerle toprakların 1-2 yıldan fazla boş kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Kirişci, şu bilgileri verdi:

"O civarda orada kooperatif varsa kooperatifleri, birlikler varsa birlikleri, o da olmadı ülke genelinde bir portföy oluşturacağız, bu portföye ilgiye göre elde edilecek kira bedellerini doğrudan ilgili mülk sahiplerinin hesabına yatıracağız. Bankada tutacağız, değerlendireceğiz, eğer aralarında davalık bir durum varsa, dava bitene kadar da o parayı değerlendirme şekli devam edecek şekilde bloke etmiş olacağız. Böylelikle atıl arazileri üretime kazandıracağız."

'BUGÜNE KADAR 271 GEMİ GEÇTİ'

Bugüne kadar tahıl koridorundan 271 gemi geçtiğini bildiren Kirişci, bunların 6,2 milyon ton yük taşıdığını kaydetti.

Kirişci, buradan ülkenin kazançlı çıktığını vurgulayarak, "Ülkemizin de ithal ettiği belli ürünler var. İthal ettiğiniz ürünlere baskı var, bundan kurtulduk. Enflasyonla mücadele eden bir ülkeyiz. Şu anda petrol de dahil olmak üzere belirli bir rahatlama ve belirli bir gevşeme var. Benim temennim, süresi dolduktan, yani 4 ay sonra bunun uzatılması. Tabii ki en başta temennimiz, savaşın bir an önce barışla neticelenmesi." ifadelerini kullandı.

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